Florentino Pérez se agarra al "apoyo de todos los socios" y advierte a los periodistas: "Me tendrán que echar a tiros"

Florentino Pérez no da un paso atrás. El presidente del Real Madrid ha anunciado este martes la convocatoria de elecciones a la Junta Directiva, a las que se presentará para seguir al frente del club blanco, y ha lanzado un mensaje contundente tanto a sus críticos como a parte de la prensa: "Me tendrán que echar a tiros".

Durante su comparecencia en la Ciudad Deportiva, el dirigente ha descartado de forma tajante cualquier posibilidad de dimisión y ha defendido su continuidad apoyándose en la masa social del club. "Tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid", ha asegurado, insistiendo en que quiere someter su gestión a las urnas.

Pérez ha enmarcado su decisión en lo que considera una campaña en su contra. "Se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Real Madrid y especialmente contra mí", ha denunciado. En este sentido, ha cargado directamente contra algunos medios de comunicación, a los que acusa de alimentar un clima hostil hacia su figura.

El presidente madridista ha ido más allá en sus críticas y ha hablado de "una orquestación de los malos periodistas", señalando que ciertos sectores intentan ganar relevancia atacando al club. "Se creen que porque se metan con el Madrid van a ser más importantes, pero para mí son mucho menos importantes", ha afirmado.

En su intervención, Pérez también ha relativizado los resultados recientes del equipo, reconociendo que "no han sido los mejores", pero recordando el éxito reciente del club, con varias Champions conquistadas en los últimos años. "¿Es normal que después de todo eso haya una corriente para cargarse al presidente?", se ha preguntado.

El mandatario ha insistido en que el Real Madrid pertenece a sus socios y no a un propietario único, reivindicando el modelo del club. "Llevo trabajando desde el año 2000 para que los dueños del club sean los socios", ha subrayado.

"Yo tengo de todos los socios del Real Madrid y por eso quiero que haya elecciones y yo me quiero presentar y nos vamos a presentar y yo voy a decir la verdad de lo que pasa", ha rematado.