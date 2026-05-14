REAL MADRID

Elecciones en el Real Madrid: Florentino Pérez da de plazo hasta el 23 de mayo a Enrique Riquelme para presentar su candidatura

El presidente del Real Madrid se verá las caras con Enrique Riquelme, empresario alicantino, fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox.

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Toño López-Carrasco | Europa Press

Madrid |

El Real Madrid ha convocado oficialmente este jueves elecciones a presidente y Junta Directiva, iniciándose el proceso electoral con el 23 de mayo incluido como fecha límite para presentar candidaturas, y en el caso de que haya más de una, será la Junta Electoral la que informe de la fecha y el lugar de celebración de las votaciones.

El club ha avanzado que la Junta Electoral, de conformidad con lo que dispone el artículo 38 de los estatutos sociales, ha acordado convocar elecciones a presidente y Junta Directiva, después de que el máximo mandatario de la entidad, Florentino Pérez, así lo adelantara en una rueda de prensa celebrada este martes.

"Esta Junta Electoral, al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 de los citados estatutos sociales, hace pública dicha convocatoria y el inicio del proceso electoral", detalla en el comunicado el club de Concha Espina.

Según el calendario de las elecciones, la presentación de candidaturas tendrá un plazo desde este jueves, 14 de mayo, hasta el próximo sábado 23, ambos incluidos, "con los requisitos y durante los horarios contenidos en las normas electorales". Las candidaturas se admitirán y proclamarán al día siguiente al de presentación de cada una de ellas.

Después, respecto a la fecha de las elecciones, en el caso de que resulte proclamada más de una candidatura, la Junta Electoral será la que haga pública la fecha y el lugar de celebración de las votaciones.

Además, el club ha informado de que los socios incluidos en el censo electoral podrán emitir su voto por correo y podrán consultar su inclusión o exclusión en el censo electoral del 14 al 18 de mayo, ambos inclusive, a través de la Oficina 'online' de Atención al Socio o en las Oficinas de Atención al Socio. También podrán formular reclamaciones ante la Junta Electoral con relación a su inclusión o exclusión en las mismas fechas.

Primeras elecciones en 20 años

Hace 20 años que en el Real Madrid no se celebran unas elecciones con más de una candidatura y este martes Florentino Pérez aludió a un candidato con "acento mexicano", en referencia a Enrique Riquelme, empresario alicantino, fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox.

Florentino Pérez compareció ante los medios de comunicación para convocar elecciones a las que avanzó que se presentará para seguir liderando al 15 veces campeón de Europa, descartando que hubiera pensado en dimitir: "Si quiere alguien venir a presentarse a unas elecciones, que no amaguen, que se presenten, que tienen la oportunidad. Y que digan cómo lo financian, que no vayan preguntando a los bancos si el presidente de una empresa eléctrica puede avalar la candidatura", expresó entonces sobre "ese señor que habla por ahí con las eléctricas y que tiene acento mexicano".

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