La artesanía en España pierde empleo y relevo generacional, pero encuentra una oportunidad en el lujo

La artesanía en España ha afrontado en los últimos años una tendencia descendente que amenaza su continuidad. Enrique Porta, socio responsable de consumo y retail de KPMG en España, ha asegurado que el sector cuenta con "en torno a esos 200.000 empleos" que "están bajando de forma regular y permanente", lo que refleja la fragilidad de esta actividad.

El principal problema, según ha explicado, no es tanto la competencia exterior como la falta de relevo generacional. Porta ha señalado que "la principal amenaza viene precisamente de […] la falta de talento a los que transmitir ese conocimiento", incidiendo en que "faltan artesanos y faltan aprendices". Esta situación ha estado vinculada, en parte, a la precariedad económica y a la escasa visibilidad del oficio entre las nuevas generaciones.

El experto también ha destacado la dificultad de establecer una definición homogénea del sector en España debido a la diversidad normativa entre comunidades autónomas, lo que complica la implementación de políticas comunes de impulso.

Pese a este contexto, Porta ha apuntado a una oportunidad clara: el crecimiento del mercado del lujo. Ha indicado que "la artesanía aporta una serie de características al producto que hacen que este sea apreciado y valorado", como la calidad, la singularidad y el uso de materiales sostenibles. En este sentido, ha defendido que cada pieza artesanal "se hace de forma distinta" y ofrece un valor diferencial frente a la producción industrial.

Para revertir la tendencia, ha apostado por reforzar el reconocimiento social del artesano, impulsar la formación y mejorar la proyección internacional del sector. "Tenemos que hacer entre todos que esto cambie", ha concluido, subrayando que la artesanía forma parte del legado cultural y creativo de España.