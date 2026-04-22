El cirujano Diego Rivas explica en Onda Cero qué habría que mejorar del sistema sanitario español: "Es modélico, pero..."

Diego González Rivas es una de las figuras más reconocidas de la medicina española e internacional, sobre todo por la técnica que utiliza para operar, que no es invasiva. El rey Felipe VI le ha nombrado embajador honorario de la marca España, un galardón que reconoce su excelencia médica. Su trabajo no solo es vital en el quirófano, también fuera. Ha impulsado nuevas técnicas para combatir el cáncer de pulmón y otras patologías.

Turquía, Bucarest y China son sus últimos destinos antes de regresar a Madrid la semana que viene, tal y como ha contado en Por fin. Al año realiza entre mil y 1.100 cirugías de cáncer de pulmón, y pasa seis meses al año en China porque participa en el programa Uniportal VATS, por el que tratan "el mayor volumen de cirugías en el mundo, unas cinco o seis al día", mientras que en España opera a una media de 20 y 30 pacientes cada fin de semana.

La diferencia en el volumen entre un país y otro se debe, por un lado, a la diferencia de cantidad de población y, por otro, que el desarrollo en el país asiático es mucho mayor. "La gente cuando va allí se queda en shock", ha asegurado, al tiempo que ha explicado que el país asiático tuvo mucho interés en su técnica porque allí tienen "mucho interés en que los pacientes se agredan lo menos posible".

Las listas de espera, la diferencia principal entre España y China

El doctor también ha comparado cómo está organizada la sanidad allí. Por ejemplo, en el Shangái Pulmonary Hospital cada dos meses enseñan a 25 cirujanos de todo el mundo. Al día operan 150 tumores, que es el volumen de un hospital de España en un año. Además, esos 150 pacientes han ido el día anterior a la consulta y "en el mismo día se les hacen todas las pruebas", como biopsias, TAC... "Es algo que yo no he visto en ningún sitio del mundo y eso hace que no hay listas de espera", ha declarado..

Cuando el doctor explicaba el modelo de sanidad en España, allí se quedaban "sorprendidos" porque es "inconcebible" que haya listas de espera. Si bien, detrás de todo esto está el "sistema de copagos", por el que los pacientes tienen un seguro que les cubre y según la edad que tengan, pagan una cantidad u otra.

Así las cosas, aunque el sistema sanitario español es "modélico" se podría mejorar eliminando las listas de espera y "poniendo a funcionar los quirófanos los sábados y los domingos". "¿Cuánta gente, a cuántos cirujanos no les gustaría trabajar el fin de semana operando? Muchísimos. Lo que hay que hacer es pagar a la gente e incentivar el sistema. ¿Quién quiere trabajar un sábado? Usted no, usted sí. Le pagamos a usted para mañana por la noche. Y el domingo lo mismo. Invertir el dinero en eso", ha alegado.

El cáncer de pulmón está en un buen momento de curación

Sobre su especialidad, el cáncer de pulmón, el doctor ha explicado que en la medicina está "en un buen momento de curación" porque se están incorporando programas de 'screening', que facilitan la detección precoz de los tumores. En Shangái llevan haciéndolo desde hace 20 años y ahora está llegando a Europa.

La clave de esta técnica es que simplemente con un TAC de baja radiación se pueden detectar los tumores, "sobre todo en fumadores o gente con antecedentes familiares o que tienen alguna característica que puede hacer que esa persona pueda desarrollar un cáncer de pulmón", ha explicado Rivas.

En sus intervenciones quirúrgicas, el doctor utiliza una técnica no invasiva con la que solo hace una incisión de tres centímetros. De esta forma evita cirugías grandes, agresivas y favorece una recuperación más rápida del paciente. "Llevo viajando desde 2011, he operado en 143 países, con lo cual es una técnica que ya está implementada en todo el mundo", ha expresado.

Además, ha evolucionado con el paso del tiempo hasta llegar a la robótica. "Fuimos los primeros del mundo en operar así en 2021", ha comentado en Onda Cero. Un robot de un brazo de dos centímetros se despliega dentro del tórax "como una serpiente" y luego se repliega. Ahora, gracias a la IA, en China se está viviendo una "revolución mayor de lo que fue internet en su día" y solo es el principio.