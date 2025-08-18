Incendios en España: así trabaja la UME y los equipos locales de Barruelo y Brañosera frenan la catástrofe

El fuego no cesa, el número de víctimas no deja de aumentar y cada vez son más grandes los riesgos de que los incendios no frenen jamás. Pese a la previsión de lluvia, es difícil ser optimista en estas circunstancias tan graves. La Unidad Militar de Emergencias no había visto nada igual en 20 años. La Brigada Alberto Vázquez ha analizado las circunstancias por las que están haciendo cobertura para tratar de contener todos los incendios que están amenazando muchas localidades en España:

"Estamos en 11 incendios forestales. Siempre que actuamos la primera prioridad son las personas y luego los bienes inmuebles de la gente. Desplegamos con las autobombas, también herramientas manuales y otras de una forma muy precisa para hacer contrafuegos y evitar la propagación de incendios forestales".

Cada incendio tiene su propia idiosincrasia. En la medida del terreno combustible. Depende mucho del viento las labores de extinción. Todo ayuda, la bajada de temperaturas en el arco nocturno suele haber una variación del viento y suele reducir su intensidad

"Esta semana la evolución puede ayudar pero no podemos bajar la guardia. Hay que seguir atentos y darlo todo. Es cierto que hubo campañas muy fuertes en 2012, 2017 y 2022, pero esta nos ha sorprendido por la virulencia de los incendios y la intensidad de la ola de calor", finaliza Alberto Vázquez.

Los alcaldes de Barruelo y Brañosera

Barruelo y Brañosera son dos de los pueblos afectados por la agresividad del fuego. Cristian Delgado y Jesús María Mediavilla Rodríguez, alcaldes de dichas localidades, hablan en Por fin con Isabel Lobo sobre la situación que está atravesando los pueblos y la necesidad de que todo vaya a mejor.

Jesús María Mediavilla Rodríguez, alcalde de Brañosera: "Durante toda la tarde de ayer tuvimos una intensa neblina por el humo que venía con el aire desde la localidad de Guardo. En cuanto recibimos la alerta de la caída del rayo, nos pusimos a trabajar inmediatamente. Vivimos en un país que tiene muchas deficiencias, pero lo más reseñable es la ciudadanía. Ayer sin pensarlo, se pusieron todos a disposición para trabajar en contener el incendio".

Cristian Delgado, alcalde de Barruelo: "Estuvimos toda la noche. Los alcaldes voluntarios y operarios no hemos dormido. En estos casos, en nuestro valle nos separa una carretera de 4 kilómetros, habíamos estado hablando del humo que venía de Guardo y al final cayó un rayo en la sierra de Brañosera.

"Con la voluntad de las personas se consiguió controlar. Tanto en Barruelo como en Brañosera, hemos estado recopilando medios para cubrirlo. Los equipos de extinción trataron de contener el fuego y tengo que agradecer a toda la gente joven y más mayor que han estado desbrozando como campeones", finaliza el alcalde de Barruelo.