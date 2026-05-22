'Comprometidas', la iniciativa ligada al Rayo Vallecano que busca usar el fútbol como altavoz para ayudar a colectivos vulnerables

El fútbol es mucho más que deporte y esto lo tienen muy claro en 'Comprometidas', una iniciativa social liderada por cuatro mujeres vinculadas al mundo del fútbol que nace de la convicción de que el deporte tiene un poder transformador que debe utilizarse para apoyar causas sociales y colectivos vulnerables.

De ello nos habla en Radioestadio Noche una de sus promotoras, Julia Llebaria. "Siempre decimos que el fútbol nos hace vivir experiencias increíbles, que nos abre muchas puertas y por eso creemos que tenemos la responsabilidad de devolver a la sociedad una parte de todo esto".

Tenemos la responsabilidad de devolver a la sociedad una parte de todo esto

Julia y sus tres compañeras Marta, Marina y Marta son parejas de futbolistas del Rayo Vallecano. Y lo que quieren no es más que utilizar su cercanía y su vínculo con el fútbol para ayudar a quien lo necesita. "Nuestro modelo de actuación consiste en identificar proyectos y colectivos sociales a los que creemos que podemos ayudar; contactar con ellos, reunirnos para entender cuáles son sus necesidades reales e idear iniciativas que puedan aportarles valor de verdad".

La intención es no limitarse únicamente al entorno del Rayo Vallecano, ya que una de las acciones fue organizar un encuentro entre futbolistas del Rayo y niños de Juegaterapia, sino expandirse a diversas causas y servir como altavoz de proyectos que no reciben suficiente visibilidad. "Aunque hemos empezado con niños, también hemos tenido una acción muy bonita con 'Ayúdame 3D', una ONG que usa la impresión 3D para ayudar gratuitamente a personas que lo necesitan".

Identificamos proyectos y colectivos sociales a los que creemos que podemos ayudar

En todo ello, tanto Julia como las otras tres promotoras de 'Comprometidas' aseguran que en todo momento cuentan con el apoyo de sus parejas en dichas iniciativas sociales, generando así un compromiso compartido con la causa.