Mitos y verdades de la rutina de luz roja de Marcos Llorente

La selección española ha publicado un vídeo en la que Marcos Llorente comparte las curiosas rutinas que sigue para tener una vida más saludable y cuidarse, que pasan por tomar café con mantequilla, usar gafas de cristales amarillos durante el día o usar luz roja cuando se va el sol.

Nos hemos puesto en contacto con un experto, el Doctor Vicente Martín, oftalmólogo en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y médico estético, que nos ha aclarado los beneficios de estos aspectos: "La única luz que puede causar daño a los ojos es la ultravioleta y luz azul, pero en las luces que tenemos en casa tendrías que tener algún daño previo en la retina y estar mirando fijamente, muy de cerca durante horas para que causara daño".

"Una persona normal no necesita ningún tipo de filtro amarillo ni en su casa ni en la calle. No es dañina la cantidad de luz ultravioleta o azul que hay en casa. No hay ningún estudio que diga que la exposición a las luces y a las pantallas de la casa te pueda provocar un daño en la retina", asegura.

Además, Marcos Llorente ha comentado una medida muy distinta a lo recomendado y es que rechaza el uso de la protección solar cuando se expone al sol: "En una exposición normal al sol de entre 10 y 15 minutos el organismo ya se administraría de la cantidad necesaria de vitamina C. La principal causa de envejecimiento es el sol y por supuesto, el principal factor de riesgo del cáncer. Exponerse al sol sin protección es muy peligroso y un daño a la larga".