Luis Miguel Ramis, tras eliminar al Getafe de la Copa: "Quiero un Burgos-Real Madrid en octavos"

Continua el idilio de los Segundas con la Copa, hoy ha sido el Burgos CF el que se ha cargado al Getafe en un partido en que el comenzaron perdiendo en el minuto 30 con un gol de Álex Sancris pero que con un gol en el descuento de la primera parte de penalti, obra de David González y el doblete de Íñigo Córdoba, sentenció la remontada y dio la victoria a un Burgos que 34 años después volverá a disputar unos octavos de final de Copa.

El entrenador del conjunto burgalés, Luis Miguel Ramis, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para celebrar esta clasificación: "En la segunda parte nos hemos crecido y le hemos dado la vuelta ante un gran equipo. Los jugadores menos habituales han aprovechado la oportunidad para seguir creciendo y ponérmelo difícil".

"Es bonito brindarles esta alegría a nuestra afición aunque nuestra prioridad es la liga que nos da de comer", asegura. Ramis ha valorado al gran partido del Getafe y el papel que desarrolla su entrenador: "Bordalás es un gran entrenador, sus jugadores siguen su mensaje y hace algo que es mantener todos los años al equipo en Primera División".

Una noche de ambiente copero en El Plantío y de celebración que ya espera conocer su rival en octavos: "Yo quiero un Burgos-Real Madrid, me haría mucha ilusión porque fui jugador del Real Madrid, estuve muchos años en La Fábrica, me formé ahí como entrenador y jugué con los veteranos. Tengo una conexión especial, sería una maravilla por mí y por la afición del Burgos".