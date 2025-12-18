Arana fulmina al Villarreal en la Copa: "Mi tío me ha dado la fuerza para marcar estos dos goles"

El Racing de Santander ha conseguido la gesta de esta jornada de Copa al eliminar al Villarreal, equipo Champions y tercer clasificado en liga, con un doblete de Juan Carlos Arana que ha sido la estrella de este histórico partido que lleva al Racing a octavos de final de la Copa del Rey. El Villarreal vuelve a tropezar en una competición que no es la liga y a esta altura de temporada ya está fuera de Champions y Copa.

El doble goleador se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para celebrar este triunfo: "Estoy muy contento, han sido dos goles especiales que han servido para que el equipo pase a la siguiente ronda. Nos hemos encontrado con un gol muy pronto y eso nos ha dado alas".

Juan Carlos Arana creció en el Villarreal y es un equipo al que le tiene gran cariño y con el que está muy agradecido: "Al Villareal me llevó Llaneza. Pido disculpas por haber celebrado el gol pero hace una semana murió mi tío y es la fuerza que me ha dado para marcar estos dos goles".

El año pasado el Racing se quedó a las puertas del ascenso a Primera y este vuelven a estar líderes: "Las plantillas se hacen desde el fondo de armario y lo que hace que un equipo suba es que tenga un buena plantilla. Parecía que el año pasado estaba hecho, ahora tenemos que aprender de lo que vivimos".