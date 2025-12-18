COPA DEL REY

Arana fulmina al Villarreal en la Copa: "Mi tío me ha dado la fuerza para marcar estos dos goles"

El Racing de Santander ha dado la sorpresa eliminando al Villarreal, equipo Champions, en los dieciseisavos de Copa del Rey.

Madrid |

Arana fulmina al Villarreal en la Copa: "Mi tío me ha dado la fuerza para marcar estos dos goles" | Foto: EFE

El Racing de Santander ha conseguido la gesta de esta jornada de Copa al eliminar al Villarreal, equipo Champions y tercer clasificado en liga, con un doblete de Juan Carlos Arana que ha sido la estrella de este histórico partido que lleva al Racing a octavos de final de la Copa del Rey. El Villarreal vuelve a tropezar en una competición que no es la liga y a esta altura de temporada ya está fuera de Champions y Copa.

El doble goleador se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para celebrar este triunfo: "Estoy muy contento, han sido dos goles especiales que han servido para que el equipo pase a la siguiente ronda. Nos hemos encontrado con un gol muy pronto y eso nos ha dado alas".

Juan Carlos Arana creció en el Villarreal y es un equipo al que le tiene gran cariño y con el que está muy agradecido: "Al Villareal me llevó Llaneza. Pido disculpas por haber celebrado el gol pero hace una semana murió mi tío y es la fuerza que me ha dado para marcar estos dos goles".

El año pasado el Racing se quedó a las puertas del ascenso a Primera y este vuelven a estar líderes: "Las plantillas se hacen desde el fondo de armario y lo que hace que un equipo suba es que tenga un buena plantilla. Parecía que el año pasado estaba hecho, ahora tenemos que aprender de lo que vivimos".

