Los deseos de los deportistas españoles para el 2026

El Comité Olímpico Español (COE) ha premiado esta semana a los mejores deportistas españoles del 2025, destacando María Pérez y Andrés Temiño como mejores deportistas del año.

Precisamente María Pérez ha pasado por Radioestadio Noche para hacer balance de un año fantástico en el que ha sido reconocida como la mejor del mundo en su deporte. "Es un premio al trabajo de todo el equipo que hay detrás mío (…) Llevo tres o cuatro años inmejorables, cada día vamos un poquito mejor", explicaba la atleta que se marca como objetivo para 2026 el Europeo de Birmingham.

Otra de las premiadas ha sido Carolina Marín, a la que el COE ha dado un premio especial por su trayectoria en el bádminton. Aún en plena recuperación de la lesión de rodilla que le privó de las medallas en París 2024, Marín se marca el Campeonato de Europa del próximo mes de abril, que se celebrará en Huelva, como objetivo. "Es una ilusión muy grande, hasta el último estaré intentándolo", reconoce.

"La rodilla, de momento, va aguantando, que no es poco. Es una rodilla muy delicada, soy muy consciente de lo que tengo y no fuerzo absolutamente nada", explica sobre su recuperación.

Denis González ha sido premiado como deportista revelación por su destacada irrupción en este año, aunque asegura que "queda mucho margen de mejora".

También ha pasado por Radioestadio Noche Saúl Craviotto, que aún no confirma su presencia en los próximos Juegos Olímpicos. "Aunque tenga ganas hay chavales que ya me están apretando las tuercas (…) Yo por mí no pararía, pero la realidad es un choque que algún día llegará", reconoce.