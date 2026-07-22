Los incendios de Guadalajara arrasan con más de 30.000 hectáreas y Sánchez reitera la petición de "un gran pacto de estado"

El incendio forestal declarado en La Mierla, cuyo origen apunta a labores agrícolas, se ha convertido en el mayor de la historia de Castilla-La Mancha, superando al fuego de Riba de Saelices registrado en julio de 2005, que calcinó 13.000 hectáreas.

Hasta el momento, este incendio en la Sierra Norte de Guadalajara ha afectado a un total de 32.000 hectáreas y ha obligado a desalojar hasta 34 núcleos de población. A pesar de la magnitud de esta tragedia, el presidente castellano-manchego Emiliano García-Page se ha mostrado "muy optimista" con la evolución de los trabajos.

Tras reunirse con el Cecopi, Page ha anunciado este miércoles que el incendio de La Mierla acaba de entrar en fase de estabilización. Ha adelantado que los vecinos de Riofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón y Rebollosa de Jadraque podrán volver a sus pueblos, y que durante esta jornada no se descarta hacer lo propio con La Mierla.

Page y Sánchez han visitado la zona afectada por los incendios

El presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han acudido este miércoles a la localidad de La Mierla para comprobar de primera mano los trabajos en el puesto de mando.

García-Page ha querido destacar el papel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha realizado "el mayor despliegue hasta la fecha", así como la colaboración de las comunidades autónomas vecinas como Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja y Andalucía, calificando la ayuda como "algo edificante en medio de tanto drama".

Vista del humo del incendio foresta de La Mierla | Europa Press

Por su parte, Sánchez ha enfatizado que "todas las Administraciones están trabajando codo con codo contra un enemigo común: el fuego", además de recordar que el país ya suma 22 grandes incendios en lo que va de año, es decir, cuatro veces más que en 2025.

También ha instado a alcanzar un gran Pacto de Estado contra la emergencia climática, ya que "llevamos más de 100.000 hectáreas calcinadas, una cifra dramática". En esta línea, ha querido señalar a aquellas personas que "cuestionan la emergencia climática", calificándola de "fenómeno global" e insistiendo en la necesidad de abordarlo "desde el servicio publico y el estado de bienestar.

El estado del resto de incendios en la zona

Paralelamente, la provincia de Guadalajara mantiene la vista puesta en el fuego declarado en Selas, que actualmente se encuentra en Nivel 2 y que ya ha calcinado 1.700 hectáreas. Un incendio en el que trabajan en estos momentos 10 medios aéreos, 15 medios terrestre y 73 efectivos trabajando en las labores de extinción.

El otro incendio registrado este martes en Ayna, Albacete, según ha afirmado el propio presidente manchego, ya se encuentra controlado y prácticamente rematado tras quemar entre 20 y 25 hectáreas en una zona que Page ha calificado de "enormemente sensible".

Para poner en perspectiva, la superficie quemada en España durante este 2026 se ha duplicado en tan solo dos semanas. Si el pasado 8 de julio se contabilizaban 58.383 hectáreas afectadas en todo el país, la cifra se ha elevado hasta alcanzar las 119.458 hectáreas. A estas alturas, en 2025 la superficie calcinada se situaba en 35.270 hectáreas.