Darío Dolz avanza cambios en Carretería y sitúa en mes y medio el final de las obras en la plaza del Xúcar

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha asegurado que el proyecto de remodelación de Carretería incluirá varias modificaciones derivadas de las alegaciones aceptadas durante el proceso de participación ciudadana. Entre ellas, ha destacado el mantenimiento del Jardincillo en su estado actual, una iluminación más cálida y la coordinación con la ONCE para adaptar el pavimento a criterios de accesibilidad.

El alcalde ha señalado además que se han incorporado ajustes en el giro de salida de un aparcamiento de la calle Calderón de la Barca y en la zona destinada a los autobuses junto al Hotel Alfonso VIII. Según ha explicado, se trata de cambios puntuales que permitirán cerrar el proyecto y avanzar posteriormente en su licitación.

Durante la comparecencia, el alcalde también ha informado sobre el estado de las obras de remodelación de la plaza del Xúcar y de la calle Hurtado de Mendoza. La actuación, con una inversión de 360.000 euros, se ha centrado en mejorar la accesibilidad y ampliar el espacio destinado a los peatones.

Dolz ha destacado que las aceras de Hurtado de Mendoza han pasado de contar con apenas metro y medio de anchura en algunos puntos a alcanzar los 3,40 metros en ambos lados de la calle. Asimismo, ha explicado que se han renovado las acometidas domiciliarias de agua, se han ejecutado mejoras en la red eléctrica y se ha reorganizado parte de las instalaciones vinculadas al sistema semafórico.

La intervención también contempla la instalación de una nueva marquesina de autobús, la reposición de la existente y la plantación de 18 árboles durante el mes de octubre. El alcalde ha calculado que los trabajos podrían estar terminados en aproximadamente mes y medio y ha indicado que el asfaltado se realizará de noche para reducir las afecciones al tráfico.

Respecto a la polémica surgida por el sistema de evacuación de aguas en uno de los tramos de Hurtado de Mendoza, el director de la obra, Eduardo Rubio Huertas, ha defendido la solución técnica adoptada. Ha explicado que se ha optado por conducir parte del agua hacia la zona central de la acera para evitar problemas de entrada en comercios y viviendas y ha asegurado que se trata de una práctica habitual en actuaciones de reurbanización.

Por otra parte, Dolz ha señalado que el proyecto de la futura zona deportiva en los terrenos de ADIF ha sido remitido a la Gerencia Municipal de Urbanismo para su supervisión técnica, paso previo a continuar con la tramitación y solicitar la participación de la Diputación Provincial.

También ha recordado que el Ayuntamiento dispone de una partida de 200.000 euros para la eliminación de grafitis en la ciudad, aunque su puesta en marcha continúa pendiente de un informe jurídico.