El kit recomendado por los expertos para observar el eclipse: no solo te harán falta las gafas

Observar un eclipse total de Sol es una experiencia excepcional que, desde tiempos inmemoriales, ha fascinado al ser humano. Sin embargo, para disfrutar de este espectáculo con seguridad, conviene seguir una serie de recomendaciones sanitarias, especialmente si el eclipse coincide con el verano.

Riesgos para la vista

El Sol emite luz visible, pero también radiación ultravioleta e infrarroja, invisible para el ojo humano. Si no se toman las precauciones adecuadas, esa radiación puede provocar quemaduras en la retina "en solo un segundo", según ha explicado a EFE la investigadora del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo de la Universidad Complutense de Madrid, Elena Salobrar.

Aunque el ojo humano es un órgano muy versátil, no está preparado para mirar directamente al Sol. Al hacerlo, la córnea y el cristalino actúan como una lupa que concentra una enorme cantidad de energía luminosa sobre un punto muy concreto de la retina, la fóvea, responsable de la visión de máxima precisión.

Durante un eclipse, la disminución de la luz ambiental puede engañar al cerebro. La escena se oscurece, la pupila se dilata y se cree que es seguro mirar al Sol. Sin embargo, la radiación nociva sigue siendo suficiente para dañar el tejido ocular y alcanzar directamente el fondo del ojo.

Esta lesión, conocida como retinopatía solar, es indolora, pero puede causar visión borrosa o distorsionada, especialmente en el centro del campo visual, deformación de las formas, manchas oscuras permanentes en el punto de mayor agudeza visual y fotofobia, entre otros problemas.

Gafas homologadas

Para observar el fenómeno de forma segura, Salobrar ha recomendado utilizar exclusivamente gafas homologadas, "válidas para la observación del eclipse". Las gafas de sol convencionales no ofrecen una protección suficiente, ya que dejan pasar gran parte de la radiación solar.

Las gafas deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2, que limita la cantidad de luz que atraviesa el filtro al 0,0032%. El sello de homologación debe figurar en las varillas, junto al nombre del fabricante, las instrucciones de uso y las advertencias de seguridad. Si presentan arañazos, grietas o cualquier otro defecto, no deben utilizarse.

Otras formas seguras de observar el eclipse

También pueden emplearse filtros solares específicos para telescopios o prismáticos, siempre colocados en el objetivo del instrumento y nunca en el ocular.

Otra alternativa, considerada la más segura, es la proyección indirecta mediante una caja estenopeica, que permite observar la imagen del Sol proyectada sobre una superficie sin exponer los ojos a la radiación.

Existe un único momento en el que es posible contemplar el eclipse sin protección, la fase de totalidad, cuando la Luna cubre completamente el disco solar. No obstante, Salobrar ha advertido que ese instante dura apenas unos segundos y que "no merece la pena perder la visión para toda tu vida por un evento de segundos".

Calor, garrapatas e intoxicaciones alimentarias

La misma radiación solar que puede dañar los ojos también puede provocar quemaduras en la piel, especialmente durante las horas de espera previas al eclipse. Por ello, los expertos han sugerido buscar zonas de sombra, utilizar sombrillas o sombreros, aplicar protector solar y extremar la precaución con niños y personas mayores.

Además, el Ministerio de Sanidad ha recordado la importancia de mantenerse hidratado y evitar el consumo de alcohol, que favorece la deshidratación.

También ha aconsejado prevenir las intoxicaciones alimentarias mediante una correcta higiene de manos antes de preparar o consumir alimentos y conservando la comida a temperaturas adecuadas.

Dado que los eclipses suelen coincidir con la época de mayor actividad de mosquitos y garrapatas y que la mayoría de las personas lo observarán al aire libre, el Gobierno ha recomendado evitar las zonas boscosas y con arbustos, llevar pantalón largo, meter la pernera en los calcetines, usar ropa clara y repelentes de insectos.