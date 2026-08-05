Juan del Val, indignado con el habitual descalificativo a Pedro Sánchez: "No puedo entender este cántico"

Son muchas las figuras conocidas que han criticado en los últimos años la gestión de Pedro Sánchez al frente de la presidencia del Gobierno. Con una división política cada vez más notoria, aprobar cualquier normativa en el Congreso de los Diputados es ya casi un espejismo.

Una fragmentación que genera multitud de opiniones en contra del presidente, que cada vez parece contar con menos apoyo en toda España. En este sentido, una de las personalidades que más se ha posicionado en contra de Sánchez es Juan del Val, escritor y colaborador del programa 'El Hormiguero'.

En más de una ocasión se ha podido escuchar como del Val cargaba contra Pedro Sánchez de manera pública, discrepando con multitud de decisiones del líder socialista. Tal ha sido su dureza contra el presidente que ha llegado a asegurar que se trata del "peor presidente de la historia de la democracia".

Sin embargo, en las últimas horas se ha hecho viral un vídeo publicado en sus redes sociales por hacer precisamente todo lo contrario. Y es que Juan del Val ha salido en defensa de Sánchez tras escuchar en los últimos tiempos un cántico muy polémico que parece ya una tradición en cada acontecimiento público.

Juan del Val sale en defensa de Sánchez: "Me parece indignante"

Pocas personas pueden ser tan críticas con el presidente del Gobierno como Juan del Val. No obstante, sus valores parecen estar por encima de cualquier discrepancia política. Recientemente, el escritor ha publicado un vídeo en sus redes sociales posicionándose en contra del cántico "Pedro Sánchez, hijo de puta".

"Estoy de vacaciones, pero no me resisto a hacer este vídeo para comentar algo que a mí, personalmente, me indigna muchísimo", comienza explicando Juan del Val. Tal y como describe el colaborador, ese comportamiento es "una catetada" que tiene consecuencias que van más allá de la política.

Además, el escritor destaca que se trata de una falta de respeto que deja en mal lugar a los españoles. "Independientemente de las opiniones, me parece que es una falta de respeto absolutamente inasumible", afirma antes de asegurar que esta actitud "nos empobrece mucho como país" y que no refleja la imagen que debería proyectar una democracia consolidada.

Las críticas de Juan del Val a Sánchez

A su defensa del presidente, el escritor y colaborador añade una serie de críticas que dejan claro su posicionamiento. "Mi opinión personal es que Pedro Sánchez es el peor presidente de la democracia", confirma. Asimismo, del Val no se corta a la hora de acusar al presidente de poner en riesgo la separación de poderes, de intentar controlar las instituciones y de fomentar el enfrentamiento político.

Precisamente por ello, advierte que cualquiera que esté en contra de sus palabras, puede dejar de seguirle. "Cualquiera que considere que haga este cántico y que le moleste mucho que yo diga que es una catetada, sin ningún tipo de problema, me podéis dejar de seguir, que me da exactamente igual".

La legitimidad de Sánchez como presidente

Otra de las grandes defensas del personaje público en el vídeo tiene que ver con la legitimidad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Y es que del Val recuerda que el líder socialista se encuentra en el poder por lo que dijeron las urnas. "Pedro Sánchez, te guste o no te guste, en mi caso no me gusta nada, es un presidente legítimo", afirma.

Por ello, más allá de no estar a favor de su figura, Juan del Val recuerda que el respeto debe estar por encima de todo. "No te gusta Pedro Sánchez, critícale todo lo que tú quieras. Pero no se puede faltar el respeto en un coro, en una canción que a la gente le parece de repente muy graciosa", sentencia.