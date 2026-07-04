Así es el acuerdo PP-Vox que pone fin a la enseñanza de lengua árabe en los centros educativos andaluces

El pacto entre PP y Vox que facilitó la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía este jueves y que integrará a la formación de Santiago Abascal en el Gobierno contempla cuestiones como la prioridad nacional, limitar la inmigración o fomentar la tauromaquia.

Uno de los aspectos más llamativos del acuerdo es la suspensión del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que permitía la enseñanza de esta lengua en los centros educativos andaluces. En cualquier caso, los ejes principales sobre los que se estructura el pacto son: fiscalidad, inmigración, energía, industria y empleo, familia, cultura y turismo, vivienda, movilidad y transporte, educación, justicia, sanidad, sector primario, medio ambiente, gasto superfluo, leyes ideológicas y una cláusula final.

Así es el acuerdo PP-Vox en Andalucía