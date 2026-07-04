Así es el acuerdo PP-Vox que pone fin a la enseñanza de lengua árabe en los centros educativos andaluces

El pacto entre PP y Vox que facilitó la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía este jueves y que integrará a la formación de Santiago Abascal en el Gobierno contempla cuestiones como la prioridad nacional, limitar la inmigración o fomentar la tauromaquia.
Uno de los aspectos más llamativos del acuerdo es la suspensión del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que permitía la enseñanza de esta lengua en los centros educativos andaluces. En cualquier caso, los ejes principales sobre los que se estructura el pacto son: fiscalidad, inmigración, energía, industria y empleo, familia, cultura y turismo, vivienda, movilidad y transporte, educación, justicia, sanidad, sector primario, medio ambiente, gasto superfluo, leyes ideológicas y una cláusula final.
Así es el acuerdo PP-Vox en Andalucía
- Fiscalidad: Compromiso de aprobar los cuatro próximos presupuestos de Andalucía, desgravaciones fiscales para material escolar, compra de gafas y lentillas o pacientes con ELA, y medidas en favor de la natalidad y en apoyo de las familias numerosas.
- Inmigración: "Rechazo frontal" a la llegada de más inmigrantes ilegales, un programa para facilitar la repatriación de los migrantes menores, suspensión de subvenciones a ONG, prohibición del burka y el nikab y 'prioridad nacional' en el acceso a ayudas públicas.
- Energía, industria y empleo: creación de un plan integral de "atracción y dinamización" de la actividad industrial o la subvención de hasta dos cuotas para los autónomos que enfermen.
- Familia: promoción y "protección de la vida como bien supremo", nueva Ley de Familia y aplicar una "perspectiva de familia" en cualquier medida del Gobierno andaluz.
- Cultura y Turismo: promoción de la tauromaquia, la caza y la pesca e impulso de un fondo de ayuda para la conservación y recuperación de iglesias, conventos y monasterios.
- Vivienda: aumento de la oferta con la construcción de hasta 20.000 viviendas protegidas, avales públicos para el acceso a una casa de las familias numerosas, alquiler con derecho a compra para jóvenes, exclusión de los okupas del acceso a vivienda pública y aprobación del "desahucio exprés".
- Movilidad y transporte: refuerzo de los consorcios de transporte y del transporte público.
- Educación: gratuidad de la formación entre 0 y 3 años y fin del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.
- Justicia: apoyo a las víctimas del terrorismo, refuerzo del sistema judicial y fomento de la "transparencia y control en la asistencia jurídica gratuita".
- Sanidad: aumento del presupuesto del Servicio Andaluz de Salud, reducción de las listas de espera y de la burocracia, mejora del salario de los profesionales de la salud y un plan para analizar el coste de la atención a extranjeros en el sistema sanitario andaluz.
- Sector primario: "Blindaje" del sector primario frente a la Agenda 2030, rechazo del acuerdo de la UE con Mercosur y liberar a Andalucía de "cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde".
- Medio Ambiente: rechazo a las "imposiciones de agendas ideológicas", defensa de la caza y reivindicación del mundo del toro.
- Gasto superfluo: reducción de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública".
- Leyes ideológicas: aprobación de una nueva Ley de Concordia que sustituya a la de Memoria Democrática y revisión de entidades públicas, ayudas y leyes ideológicas.