ANDALUCÍA

Así es el acuerdo PP-Vox que pone fin a la enseñanza de lengua árabe en los centros educativos andaluces

El pacto entre ambos partidos que integrará a la formación de Santiago Abascal en el Gobierno autonómico contempla cuestiones como la prioridad nacional, limitar la inmigración o fomentar la tauromaquia.


Aurora Molina | EFE

Madrid |

El portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, junto al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, tras firmar el acuerdo de gobierno entre ambas formaciones.
El portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, junto al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, tras firmar el acuerdo de gobierno entre ambas formaciones. | Europa Press

El pacto entre PP y Vox que facilitó la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía este jueves y que integrará a la formación de Santiago Abascal en el Gobierno contempla cuestiones como la prioridad nacional, limitar la inmigración o fomentar la tauromaquia.

Uno de los aspectos más llamativos del acuerdo es la suspensión del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que permitía la enseñanza de esta lengua en los centros educativos andaluces. En cualquier caso, los ejes principales sobre los que se estructura el pacto son: fiscalidad, inmigración, energía, industria y empleo, familia, cultura y turismo, vivienda, movilidad y transporte, educación, justicia, sanidad, sector primario, medio ambiente, gasto superfluo, leyes ideológicas y una cláusula final.

Así es el acuerdo PP-Vox en Andalucía

  • Fiscalidad: Compromiso de aprobar los cuatro próximos presupuestos de Andalucía, desgravaciones fiscales para material escolar, compra de gafas y lentillas o pacientes con ELA, y medidas en favor de la natalidad y en apoyo de las familias numerosas.
  • Inmigración: "Rechazo frontal" a la llegada de más inmigrantes ilegales, un programa para facilitar la repatriación de los migrantes menores, suspensión de subvenciones a ONG, prohibición del burka y el nikab y 'prioridad nacional' en el acceso a ayudas públicas.
  • Energía, industria y empleo: creación de un plan integral de "atracción y dinamización" de la actividad industrial o la subvención de hasta dos cuotas para los autónomos que enfermen.
  • Familia: promoción y "protección de la vida como bien supremo", nueva Ley de Familia y aplicar una "perspectiva de familia" en cualquier medida del Gobierno andaluz.
  • Cultura y Turismo: promoción de la tauromaquia, la caza y la pesca e impulso de un fondo de ayuda para la conservación y recuperación de iglesias, conventos y monasterios.
  • Vivienda: aumento de la oferta con la construcción de hasta 20.000 viviendas protegidas, avales públicos para el acceso a una casa de las familias numerosas, alquiler con derecho a compra para jóvenes, exclusión de los okupas del acceso a vivienda pública y aprobación del "desahucio exprés".
  • Movilidad y transporte: refuerzo de los consorcios de transporte y del transporte público.
  • Educación: gratuidad de la formación entre 0 y 3 años y fin del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.
  • Justicia: apoyo a las víctimas del terrorismo, refuerzo del sistema judicial y fomento de la "transparencia y control en la asistencia jurídica gratuita".
  • Sanidad: aumento del presupuesto del Servicio Andaluz de Salud, reducción de las listas de espera y de la burocracia, mejora del salario de los profesionales de la salud y un plan para analizar el coste de la atención a extranjeros en el sistema sanitario andaluz.
  • Sector primario: "Blindaje" del sector primario frente a la Agenda 2030, rechazo del acuerdo de la UE con Mercosur y liberar a Andalucía de "cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde".
  • Medio Ambiente: rechazo a las "imposiciones de agendas ideológicas", defensa de la caza y reivindicación del mundo del toro.
  • Gasto superfluo: reducción de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública".
  • Leyes ideológicas: aprobación de una nueva Ley de Concordia que sustituya a la de Memoria Democrática y revisión de entidades públicas, ayudas y leyes ideológicas.
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