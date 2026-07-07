Andújar Oliver, indignado con el gol anulado a Egipto: "Esto no es fútbol ni es nada; es lo que dicen Colina, Infantino y Busacca"

La decisión de anular el segundo gol de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial ha desatado una enorme polémica. El arbitral de Radioestadio, Andújar Oliver, ha cargado duramente contra la intervención del VAR y contra los actuales criterios arbitrales.

La jugada se produjo a los 13 minutos de la segunda parte. Egipto culminó un contragolpe fulminante y Mostafa Ziko superó con una vaselina a Emiliano "Dibu" Martínez para hacer el 2-0. Sin embargo, el VAR llamó al colegiado francés François Letexier para revisar una posible falta previa de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez.

Tras acudir al monitor, Letexier apreció un leve pisotón del futbolista egipcio sobre el defensa argentino y decidió invalidar el tanto, una acción que provocó la indignación de Andújar Oliver.

"Lo va a anular. Pero si se anula, eso ya es para apagar la televisión e irme a mi casa. Esto no es fútbol ni es nada", afirmó durante la retransmisión de Radioestadio.

El exárbitro considera que el contacto es insuficiente para señalar infracción y critica que acciones tan alejadas del área terminen condicionando el resultado de una jugada de gol.

"Esto es lo que dicen Colina, Infantino y Busacca, pero no le pisa. Me parece una falta... una pequeña insignificancia, una pequeña chorradita que hay en el banderín de esquina contrario y, al otro lado, a la contra, te hacen un gol. ¿Y tú lo anulas por eso? Venga, hombre, por Dios", protestó.

Andújar insistió en que el fútbol es un deporte de contacto y que este tipo de intervenciones del VAR están desvirtuando el juego.

"El fútbol es de contacto. Se acabó el cachondeo. Se están riendo de todo el mundo", aseguró.

Además, recordó que la acción se produce muy lejos de la portería y que el jugador argentino ya estaba perdiendo el equilibrio antes del supuesto pisotón.

"El gol se anuló porque de refilón le pisa el pie a 100 metros de la portería. Es más, el jugador ya se está cayendo. Si tuviésemos que revisar todos los pequeños contactos que hay, la mayoría de los goles no se hubieran marcado", concluyó el árbitro de Radioestadio, que considera que la decisión terminó favoreciendo claramente a la selección argentina.