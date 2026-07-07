MisterChip revela el "impactante" dato de penaltis pitados a Argentina con Messi: "Si Messi fuera un país, estaría segundo"

El penalti fallado por Leo Messi ante Egipto deja un dato que no pasa desapercibido. Lo ha revelado Alexis Martín-Tamayo, "MisterChip", que destaca el extraordinario número de penaltis señalados a favor de Argentina cuando el capitán albiceleste está sobre el terreno de juego.

Durante su intervención en Radioestadio, MisterChip ha señalado que la estadística le tiene "impactado". Para demostrarlo, compara a Messi no con otros futbolistas, sino con las selecciones nacionales con mayor recorrido en la historia de los Mundiales.

"He cogido todas las selecciones con un mínimo de 2.500 minutos jugados en los Mundiales y he calculado el ratio de penaltis por minuto. Si Messi fuera un país, aparecería como segunda", explica.

Los números respaldan su afirmación. Messi ha disputado 2.679 minutos en la Copa del Mundo y durante ese tiempo Argentina ha lanzado ocho penaltis, lo que equivale a uno cada 335 minutos. Entre las 27 selecciones que superan los 2.500 minutos en los Mundiales, solo Portugal presenta un mejor registro, con un penalti cada 330 minutos.

Por detrás aparecen selecciones como España, con un penalti cada 373 minutos; la República Checa (420), México (424) o Francia (427).

La comparación resulta todavía más llamativa al analizar el rendimiento de Argentina sin Messi sobre el césped. En los 6.006 minutos disputados por la Albiceleste sin su capitán, el equipo ha disfrutado de 11 penaltis, uno cada 546 minutos.

En otras palabras, Argentina necesita 211 minutos menos para que le señalen un penalti cuando Messi está en el campo que cuando no juega, una diferencia que lleva a MisterChip a calificar la estadística de "absolutamente extraordinaria".