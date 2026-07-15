Rajoy tira de retranca en su nuevo artículo tras sus polémicas palabras: "Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido a través de otro artículo a la controversia generada por sus palabras sobre la selección francesa durante el Mundial en el periódico digital El Debate. Este artículo, titulado 'Hay que tener humor', llega tras la victoria de España ante los franceses y después de que Rajoy asegurase que los galos tienen "una plantilla de altísimo nivel pero, eso sí, sin franceses". Unas declaraciones que provocaron numerosas críticas desde el Gobierno y sobre las que Rajoy ha ironizado en esta nueva crónica.

En el artículo, Mariano Rajoy agradece "a las autoridades" la atención que le han prestado a las declaraciones, aunque lamenta que el Ejecutivo haya dedicado "tantos esfuerzos" a comentar su artículo de opinión. "La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones", ha comentado el expresidente afirmando, además, que esas cuestiones son las que "preocupan a la gente". Critica también que el Gobierno prefiera "provocar ruido para distraer la atención y que no se hable de lo que estamos viviendo".

"Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso: ¡Viva España!"

Más allá de la polémica, Rajoy dedica parte de su artículo de opinión a analizar el Mundial y, en concreto, el partido de España contra Francia. Reconoce que Francia era "la favorita de todos", pero afirma que el papel de la selección en este Mundial "está siendo sobresaliente".

De cara al último partido del campeonato, le resta importancia al rival de España: "Jugaremos contra el que gane". No obstante, dado la polémica que causaron sus últimas palabras, Rajoy reivindica el "buen humor" y aprovecha para responder a las críticas recibidas, sobre todo, por parte del Ejecutivo. "Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso. ¡Viva España! Hemos ganado una vez más", concluye el expresidente.