INCENDIO EN ALMERÍA

Las imágenes y vídeos que muestran el infierno del incendio de Los Gallardos en Almería

El incendio en Los Gallardos en Almería ha dejado unas increíbles imágenes del fuego arrasando con todo y de los vecinos desolados por el miedo de que el fuego alcance sus hogares.

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Paula Gómez Villagra

Madrid |

Vista del humo desde una zona de Los Gallardos/ REUTERS/Loyola Perez de Villegas Muniz
Vista desde la carretera del incendio de Los Gallardos en Almería/ Foto: Reuters | REUTERS/Loyola Perez de Villegas Muniz

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), con al menos once personas fallecidas y, hasta el momento, casi una veintena de personas no localizadas, ha calcinado alrededor de 3.150 hectáreas.

Según apunta el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Bonilla, el incendio podría haberlo provocado la caída de un poste de luz y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se trata del mayor incendio de la región hasta la fecha y lo ha señalado como una "tragedia sin precedentes".

Mientras los servicios de emergencias intentan mantener la situación bajo control, los vecinos de la zona de Los Gallardos están siendo evacuados de sus hogares y atendidos por las autoridades.

En los vídeos que tanto los servicios de emergencia como las autoridades están publicando en las redes sociales se puede apreciar la virulencia del fuego y la dificultad a la que se enfrentan los efectivos para su extinción.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) muestra en un vídeo publicado en su cuenta oficial de X a los militares en pleno "ataque directo sobre un frente de llama para contener su avance".

Intervención de los militares de la UME en el incendio de Los Gallardos (Almería)
Intervienen 220 militares y 70 medios del Segundo Batallón de Intervención/ UME

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) ha publicado otro vídeo en el que se aprecia cómo el fuego llega hasta la carretera y es tal su virulencia que los bomberos forestales han de retirarse.

Bomberos trabajan en el lugar del incendio
@plan_INFOCA | EFE/Emergencias Andalucía

Por otra parte, el incendio está dejando imágenes aterradoras como la que se ha podido ver desde el Puerto de Garrucha, tan solo 12 kilómetros del principal foco del fuego.

Incendio de Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha en Almería / Europa Press
Incendio de Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha en Almería | Europa Press

El servicio de extinción de incendios también ha desplegado unidades aéreas em las zonas que han resultado calcinadas en Los Gallardos.

Helicóptero de servicios de extinción de incendios en Los Gallardos / Carlos Barba / Agencia EFE
Helicóptero de servicios de extinción de incendios en Los Gallardos | Carlos Barba / Agencia EFE

En cualquier caso, los servicios de emergencia de todas las administraciones está coordinados para hacer frente a este incendio que, como ha declarado el presidente de la junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Más de uno, "es una catástrofe que nunca habíamos vivido en la región".

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