VOTA: ¿Cree adecuada la estrategia de Zapatero de romper su silencio en Televisión Española y no en una comparecencia pública?

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El detalle de la declaración de Julio Martínez que complica a Zapatero: siguió pagando a la empresa de sus hijas aun sin trabajos
El Gobierno defiende su "correcta actuación" en el caso Plus Ultra y respalda a Zapatero: "Seguimos creyendo en su inocencia"
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