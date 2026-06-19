Zapatero reconoce ante el juez que sí hizo una gestión a favor de Plus Ultra con el Banco Santander: "Hice la llamada"

El Caso Plus Ultra sigue dando que hablar, más si cabe después de los audios publicados de José Luis Rodríguez Zapatero respondiendo a las preguntas del juez José Luis Calama, encargado de investigar el caso.

Y es que el expresidente del Gobierno admitió el pasado miércoles ante el instructor que contactó con el Banco Santander para que la aerolínea Plus Ultra fuera atendida por los responsables de la entidad. A pesar de negar haber realizado ninguna gestión destinada a obtener financiación para la compañía, Zapatero confesó ante el juez haber realizado esa "llamada" que le pidió su amigo, el empresario Julio Martínez, siendo la primera vez sabía algo de la aerolínea.

"Quizás la primera vez [que supo algo de la aerolínea] fue cuando me pidieron una gestión para que fueran atendidos por el Santander, como aparece ahí [en el sumario].

Zapatero niega su relación con Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero pasó este miércoles por un minucioso interrogatorio de más de tres horas. Su propio abogado preguntó al expresidente si hizo alguna gestión con el vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, para tratar de que la aerolínea obtuviera financiación. Algo a lo que el exdirigente socialista negó rotundamente.

"No, en absoluto. Yo simplemente me limité a hacer la llamada para ver si les podía atender", confesó Zapatero.

Asimismo, el expresidente negó al juez Calama saber sobre la compañía aérea y haber influido en el rescate . "Pero usted, que ha sido presidente del Gobierno, supongo que le diría a Julio Martínez: ‘Oye, cuéntame un poco más a ver quién está detrás de la propiedad y de la gestión de esa sociedad", le cuestionó el magistrado.

"No, no. Era una empresa de aviación y le puedo asegurar que a mí me pide gestiones parecidas muchísima gente. Yo tenía confianza con Cendoya, simplemente era para que les atendiera. Y fíjese, eso lo hago con personas que tienen problemas" respondió el exdirigente del PSOE.

El juez Calama imputa a las hijas de Zapatero

Un día después de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional, el juez Calama decidió imputar a las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar, para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas.

El magistrado tomó esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito pidió a Calama que tomase declaración a las hijas y a la secretaria. En el auto, Calama argumenta que tanto Alba como Laura son administradoras formales de Whathefav, cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado, lo que determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas.

La investigación apunta a que Plus Ultra pagó casi un millón de euros a Zapatero y sus hijas a través del uso de sociedades pantalla. Las sospechas apuntan a que el dinero sirvió para sufragar intermediaciones como la del Santander.