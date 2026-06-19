Por qué Zapatero no quiso responderle al juez si tiene relación con Julio Martínez: Nacho Cardero expone las posibles razones

El audio de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez Calama que instruye el caso Plus Ultra confirma que el expresidente del Gobierno negó cualquier vinculación con su rescate, pero revela varios detalles interesantes por su novedad.

Entre esos elementos nuevos que introduce la declaración está el momento en el que el juez de la Audiencia Nacional le pregunta a Zapatero si en la actualidad mantiene relación con Julio Martínez, el amigo del expresidente dueño de la consultora Análisis Relevante que pagó al expresidente por labores de consultoría.

Tras la pregunta del juez, Zapatero se quedó en silencio, miró a su abogado y dijo "no contesto".

Durante la tertulia de Más de uno, se han analizado las posibles razones por las que el expresidente prefirió no responder a esta pregunta durante el interrogatorio del juez Calama. Concretamente, el director de El Confidencial, Nacho Cardero, ha hecho hincapié en el papel clave que Julio Martínez tiene en el caso Plus Ultra y en la relación de amistad con Zapatero incluso después de que el empresario hubiera sido detenido en el marco de la investigación.

Precisamente este periódico digital publica este viernes que Zapatero se reunió con su amigo 'Julito', considerado por la UCO como "su testaferro", días antes de que se produjera el registro de su oficina en la calle Ferraz, lo que demostraría que ambos han mantenido una relación fluida hasta hace sólo unas semanas.

Por qué mantiene esa relación y, sobre todo, por qué prefirió no aclarárselo al juez es un asunto que se desconoce, pero Nacho Cardero plantea dos motivos:

Porque está pactando la estrategia de defensa conjunta

Porque Zapatero tenga miedo de que Julio Martínez, que es el elemento más débil del caso, pueda tirar de la manta

En su opinión, Zapatero "se puso a un lado" al preferir no contestar al juez sobre su relación con Martínez y ello puede tener que ver con "cierta coordinación" entre las defensas, pero destaca que el expresidente puede tener miedo a la defensa de Julio Martínez (quien cambió de abogada, ahora es María Dolores Márquez de Prado) que presumiblemente intentará un pacto con la Fiscalía.

Las otras novedades de la declaración

Además de este silencio sobre su relación con Julio Martínez, el audio de la declaración de Zapatero ante el juez aporta otras novedades interesantes como que sí admitió una gestión en favor de Plus Ultra con el banco Santander, que no sabe qué es una sociedad offshore o que sí mantuvo relación con casi todos los clientes de Análisis Relevante menos con Plus Ultra.

Estos detalles llaman la atención especialmente porque hasta el momento de su declaración había negado cualquier gestión para favorecer a la aerolínea venezolana y resulta que sí hizo "una llamada" para que atendieran a sus responsables en el Banco Santander.

Respecto a los clientes de la empresa Análisis Relevante, Zapatero le aseguró en marzo a Carlos Alsina en Más de uno que no conocía a los clientes de la consultora, pero ante el juez sí reconoció haberse reunido con "casi todos" excepto con Plus Ultra porque, según explicó, la interacción con la aerolínea "la llevaba Julio Martínez, que cuajó una relación de otra naturaleza".