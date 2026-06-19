Zapatero admite ante el juez que se reunió con "casi todos" los clientes de Análisis Relevante, pero a Alsina le dijo no saber quiénes eran

Continúan las contradicciones entre lo que decía José Luis Rodríguez Zapatero hace apenas unos meses respecto de su relación con Análisis Relevante y lo que declaró este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. El expresidente negó el pasado mes de marzo en Más de Uno, con Carlos Alsina, que conociera a los clientes de la empresa de su amigo, Julio Martínez Martínez, pero en la declaración ante el juez admitió que se había reunido con "casi todos", excepto con Plus Ultra.

"Buena amistad" que se tornó en "relación profesional"

José Luis Rodríguez Zapatero negó de plano ante Calama haber liderado una trama de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, y sostuvo que únicamente hizo trabajos de consultoría para la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez, al que conoció en 2011 y con el que entabló una "buena amistad" que en 2020 se tornó en "relación profesional" con la creación de Análisis Relevante.

Para la empresa realizó labores de "consultor principal", pero sin un contrato con dicha consultora: "Era un acuerdo, dada la confianza". En un momento de las tres horas que duró la declaración, el juez expuso que "desde el punto de vista de los gastos y de los ingresos", la empresa "no sería nada" y hubiera "quebrado" sin Zapatero: "¿Qué interés tenía en constituir Análisis Relevante si usted controlaba los clientes y retribuía el dinero?", preguntó el juez.

A lo que Zapatero respondió de manera contundente que él "no controlaba a los clientes", aunque sí reconoció que estos acudían a la empresa porque él era "el consultor principal"; y admitió que interactuó con "casi todos" los clientes, a excepción de Plus Ultra porque fue Julio Martínez quien "cuajó" una relación "de otra naturaleza", "más intensa".

La conversación con el juez

Juez Calama: "Interacciona con los clientes de Análisis Relevante, se reúne con ellos".

José Luis Rodríguez Zapatero: "Con casi todos, sí he interactuado".

Juez Calama: "Pero son muchos".

José Luis Rodríguez Zapatero: "Bueno, pues con casi todos, pero son casi todos".

Juez Calama: "Y con quién no"

José Luis Rodríguez Zapatero: "Prácticamente, no he interactuado con Plus Ultra".

Juez Calama: "Y si ha interaccionado con el resto, ¿por qué con Plus Ultra no?"

José Luis Rodríguez Zapatero: "Pues porque con Plus Ultra la interacción la llevaba básicamente Julio Martínez, que cuajó una relación, yo creo, de otra naturaleza".

Cuando Zapatero aseguró en Más de uno que no tenía relación con Plus Ultra

No obstante, la versión que dio Zapatero en Más de uno hace tres meses (marzo de 2026) fue distinta. En una conversación con Carlos Alsina, el expresidente reconoció haber trabajado para Análisis Relevante y haber percibido cantidades de dinero, pero que él no conocía el detalle de la relación con cada cliente: "Porque nunca he tenido acceso, ni porque no formo parte de la sociedad, ni de las cuentas de Análisis Relevante. Yo facturaba a Análisis Relevante igual que con otras consultoras. Tampoco sé ni quiénes son los clientes, ni si tienen más o menos, si van, si vuelven. Yo tengo una relación de consultor con una consultora".

Zapatero explicó que sabía que Julio Martínez Martínez tenía una relación con Plus Ultra porque le escuchó "alguna vez" hablar de la aerolínea, pero que nunca le definió qué relación tenía con ella: "Tenía relación, sé que conocía a gente de Plus Ultra, lo sé. Yo no, por ejemplo. No sé si he saludado alguna vez al presidente porque ya, en fin, pero no he tenido ninguna relación con Plus Ultra; nunca he estado reunido con Plus Ultra, no he viajado nunca con Plus Ultra.

ondacero.es | Samuel Portillo

El punto que más le llama la atención al juez

Explica Carlos Alsina que Calama insistió mucho en Análisis Relevante porque le llamaba la atención —al igual que se la llamaba a la UDEF cuando hizo la investigación— que el único consultor que cobraba de Análisis Relevante era José Luis Rodríguez Zapatero, aunque él dijera que los informes los hacía con Sergio Sánchez. "Quien cobra casi todo lo que pagan los clientes es Rodríguez Zapatero" y, por tanto, Zapatero —que es autónomo—, ¿para qué necesita a Análisis Relevante? "Si él conoce a los clientes, él hace la consultoría para esos clientes y cobra de esos clientes, ¿qué necesidad había entonces de constituir una sociedad llamada Análisis Relevante?".

El juez le preguntó a Zapatero si era consciente de que, sin él, la empresa de Julio Martínez Martínez se hubiera ido a la quiebra porque, en realidad, todo lo que ingresaba era por su labor de consultoría. De hecho, en Más de uno, se le preguntó si habría existido Análisis Relevante de haberse negado él a ser el consultor de la compañía y su contestación fue que eso habría que preguntárselo a Julio Martínez.

Lo que está claro es que el juez insiste mucho en esa idea y, de hecho, el miércoles le dijo abiertamente a Zapatero que tenía que entender que para él, con la experiencia que había en su juzgado, esa dinámica se parecía mucho a la del "blanqueo de capitales". Es decir, fingir una labor de consultoría, pero en realidad tratarse de que, a través de una sociedad, se pueda decir que cobra de esa sociedad, pero que en realidad de quién está cobrando es de los clientes de esa sociedad por unas labores y unos servicios que no se sabe bien cuáles han sido.