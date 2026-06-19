Las vagas respuestas de Zapatero ante el juez que complican su situación: la comida que no recuerda o no haber usado nunca el correo

La declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama no consiguió disipar los indicios de criminalidad que pesan ante él. Y no solo eso.

Tras escuchar durante tres horas su versión de los hechos, el magistrado ha decidido ampliar la investigación y ha acordado la imputación de sus hijas, Alba y Laura Rodríguez, además de la secretaria del exjefe del Ejecutivo, Gertrudis Alcázar.

Los audios de esa comparecencia, a los que ha tenido acceso Onda Cero, muestran además cómo el expresidente arrancó su declaración negando cualquier implicación en las presuntas irregularidades investigadas. "Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad", aseguró ante el magistrado después de reivindicar su convicción de que "todos los ciudadanos somos iguales ante la ley en el Estado de Derecho".

El juez aprecia varias debilidades en el relato ofrecido por Zapatero durante su comparecencia, especialmente en episodios que los investigadores consideran relevantes para esclarecer el presunto entramado creado para beneficiarse del rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

La comida en Portonovo que ha olvidado y en la que presuntamente empezó todo

Uno de los momentos que más dudas genera es el relacionado con una comida celebrada en Portonovo. Los investigadores sostienen que en ese encuentro Zapatero y Julio Martínez habrían diseñado la estrategia para canalizar presuntamente parte del dinero procedente del rescate de la compañía aérea. Sin embargo, el expresidente aseguró no recordar haber asistido a esa reunión.

Los audios reflejan la perplejidad del magistrado cuando le recuerda que, según la investigación, tras aquella cita se puso en marcha la constitución de una sociedad en Dubái. "Gertrudis para avisar a Julio Martínez y luego mandan ustedes un escolta para hacer la reserva y al día siguiente Tomás Guerrero está informando de toda la documentación que se necesita para constituir una sociedad. Es llamativo", le señala Calama durante el interrogatorio.

Zapatero rechazó de plano cualquier relación con ese supuesto diseño societario. "Es una de las cosas que cuando leí el auto de imputación más me sorprendió hasta límites insospechados", respondió. "Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni sé lo que es", añadió ante el juez.

La importancia de ese almuerzo radica, según la investigación, en que al día siguiente Julio Martínez registró una sociedad en Dubái que aparece vinculada al entramado bajo sospecha. De acuerdo con las pesquisas, esa mercantil habría firmado un contrato para percibir un 1% de determinadas operaciones relacionadas con Plus Ultra. Los investigadores sostienen que parte de esos fondos habrían terminado llegando presuntamente a Zapatero y a sus hijas.

Durante el interrogatorio, el expresidente también manifestó no recordar detalles sobre esa sociedad ni sobre varios viajes realizados a Emiratos Árabes Unidos junto a Julio Martínez, pese a la estrecha relación que ambos mantenían. Además, evitó responder a una de las cuestiones planteadas por el juez: si había mantenido reuniones con Martínez después de que este fuese imputado en la causa.

Precisamente uno de los pasajes más llamativos de la declaración se produjo cuando Calama le preguntó por esos desplazamientos. El magistrado le reprochó que, pese a la relevancia de los hechos investigados, no hubiera revisado sus agendas para comprobar si había viajado con Julio Martínez a Dubái. "Como este es un tema vidrioso, por lo menos para mí como instructor, hubiera tenido la diligencia o la curiosidad de ver este tema", le dijo. La respuesta de Zapatero fue escueta: "Lo miraré. Es verdad, señoría. He tenido tiempo para muchas cosas, pero esto lo miraré".

Otra de las contradicciones señaladas en la declaración tiene que ver con los informes que, presuntamente, Zapatero elaboraba para la empresa Análisis Relevante, vinculada a Julio Martínez. El magistrado quiso aclarar si esos trabajos eran informes específicos para determinados clientes o documentos de carácter general. Según las fuentes consultadas, el expresidente ofreció respuestas cambiantes, afirmando primero que eran concretos y después que tenían un carácter genérico.

La explicación sobre la forma en la que se realizaban esos trabajos tampoco terminó de convencer. Zapatero aseguró que muchos de esos informes eran verbales, pese a que la investigación ha localizado archivos de la mercantil que reflejarían la existencia de documentación asociada a esos servicios facturados.

No usaba el correo o el Excel

Especial sorpresa causó su respuesta cuando se le preguntó por esos archivos. El expresidente sostuvo que desconocía su contenido porque nunca ha utilizado programas como Excel y porque tampoco emplea el correo electrónico para trabajar. Un argumento que los investigadores consideran difícil de conciliar con una actividad profesional desarrollada durante años en el ámbito de la consultoría y el asesoramiento.

Los audios conocidos por Onda Cero reflejan que buena parte de las dudas del magistrado se concentraron precisamente en esas lagunas de memoria y en las explicaciones ofrecidas por el expresidente sobre aspectos que los investigadores consideran centrales en la causa.

Tras analizar la declaración, el juez ha decidido seguir adelante con la investigación. En un auto dictado este jueves, Calama ha acordado poner en conocimiento de Alba y Laura Rodríguez, así como de Gertrudis Alcázar, su condición de investigadas para que puedan ejercer su derecho de defensa.

El magistrado recuerda que las hijas del expresidente figuran como administradoras solidarias de la empresa What The Fav, una sociedad que considera "vinculada indiciariamente al entramado investigado" y a la que atribuye un posible papel instrumental en el circuito de cobros bajo sospecha.

Sobre esta compañía también fue preguntado Zapatero durante su declaración. El expresidente la definió como una empresa dedicada al marketing digital, la edición de vídeos y el seguimiento de comunicación. Según explicó, desarrolla especialmente actividades relacionadas con el mundo de los videojuegos y los eSports, un ámbito que reconoció lejano a su generación. "Es una empresa moderna", aseguró ante el juez al describir la actividad de la sociedad administrada por sus hijas.

Sánchez sigue respaldando a Zapatero

Pese a la ampliación de la causa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cerrado filas con Zapatero. A su llegada a la cumbre europea de Bruselas, Sánchez aseguró haber hablado con el expresidente tras su declaración judicial y afirmó que se encuentra "tranquilo". Además, le trasladó "todo el apoyo y el respaldo" del PSOE, a pesar de que el juez considera que siguen existiendo indicios que justifican la continuidad de la investigación.