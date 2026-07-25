Un muerto y cinco heridos en el incendio forestal de Manises (Valencia)

Un hombre ha fallecido en el incendio declarado en una zona de barranco del término municipal de Manises (Valencia), ha informado el Ayuntamiento en redes sociales y el Consorcio Provincial de Bomberos. Además, hay otras cinco personas hospitalizadas por inhalación de humo y quemaduras, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El fuego, que está estabilizado según los bomberos, se ha declarado sobre las 12:45 horas en un área de vegetación del barranco del Salt de l'Aigua de Manises. En su extinción han trabajado hasta cuatro medios aéreos y nueve dotaciones de bomberos.

Además hay cinco heridos

En circunstancias que no se han concretado, un hombre ha fallecido como consecuencia del incendio y otras cinco personas han resultado heridas por inhalación de humo y quemaduras, y han sido trasladadas al hospital de Manises.

En total, al lugar del fuego se han trasladado tres ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) y otras dos de Transporte Urgente, según el CICU.

El Ayuntamiento de Manises ha decretado dos días de luto oficial, este domingo y el lunes, en señal de pésame, y ha trasladado su agradecimiento a Bomberos, Protección Civil, Policía y Guardia Civil por la excelente coordinación en las labores de extinción.