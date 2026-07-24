Los incendios en Ávila y Madrid encaran el fin de semana con más de 60.000 evacuados: "Es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid"

Jornada de viernes compleja por los incendios repartidos en Ávila y la Comunidad de Madrid. La simultaneidad de los fuegos, unida a las condiciones meteorológicas extremadamente adversas, ha llevado al Gobierno a declarar la emergencia de interés nacional (nivel 3) y asumir la coordinación de las labores de extinción a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La prioridad durante todo el día ha sido la protección de la población, lo que ha obligado a las autoridades a desalojar a miles de vecinos, que tuvieron que abandonar sus viviendas y numerosos municipios permanecieron confinados o en situación de máxima alerta ante el rápido avance de las llamas.

Municipios como Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Villa del Prado, Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo son algunas de las zonas afectadas.

Ávila continúa siendo el foco más preocupante

El incendio declarado en el entorno de Burgohondo sigue siendo el más complejo. El fuego continuó fuera de control durante buena parte del viernes, amenazando varios municipios del Valle del Alberche y obligando a mantener evacuaciones y confinamientos en localidades como Burgohondo, El Tiemblo y Navaluenga.

Los equipos de extinción concentraron sus esfuerzos en evitar que las llamas alcanzaran nuevas zonas habitadas y en proteger infraestructuras críticas, aunque el viento cambiante dificultó enormemente las maniobras de los medios terrestres y aéreos.

Madrid también en estado crítico

En la Comunidad de Madrid la situación tampoco dio tregua. El incendio procedente de Toledo continuó avanzando hacia el oeste de la región y terminó fusionándose con otros focos activos, generando un frente de enormes dimensiones que obligó a ampliar las zonas de evacuación durante toda la jornada.

Los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Aldea del Fresno, Pelayos de la Presa, Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo y otras localidades permanecieron entre las más afectadas por el avance del fuego. Las autoridades enviaron varias alertas ES-Alert a los teléfonos móviles de la población para ordenar evacuaciones inmediatas.

Con el paso de las horas, las llamas llegaron incluso al entorno de El Escorial, donde fue necesario desalojar un camping con miles de personas, además de urbanizaciones y diversas instalaciones turísticas.

Marlaska pone la esperanza en el cambio de tiempo

La buena noticia del viernes fue ofrecida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en declaraciones para los medios explicó que las previsiones meteorológicas ofrecen cierto optimismo de cara al fin de semana. Y es que la llegada de una Dana podría traer un descenso generalizado de las temperaturas, lluvias y tormentas en buena parte del centro peninsular, unas condiciones que podrían favorecer las labores de extinción y reducir el riesgo de nuevos grandes incendios.

No obstante, las autoridades insisten en que el peligro continúa siendo muy elevado hasta que el cambio de tiempo se consolide.

Sánchez visita este sábado la zona afectada por los incendios de Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita este sábado la zona afectada por los incendios que asolan la Comunidad de Madrid y que han dejado ya al menos 45.000 personas evacuadas o confinadas. Así lo anunció el Gobierno en un comunicado, en el que detallaron que el jefe del Ejecutivo acudirá a las 10:00 horas al puesto de mando avanzado situado en la localidad de Cenicientos, donde asistirá a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod), en la que se evaluará la evolución de los fuegos.

Durante su visita, Sánchez estará acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

España espera la llegada de la ayuda internacional

La grave oleada de incendios forestales que afecta a España ha obligado al Gobierno a solicitar la ayuda internacional a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, una herramienta diseñada para coordinar la respuesta conjunta de los países europeos ante grandes emergencias. La magnitud de los fuegos, favorecidos por las altas temperaturas, el viento y la extrema sequedad de la vegetación, ha llevado a movilizar recursos aéreos procedentes de otros Estados para reforzar las labores de extinción.

Según han informado fuentes de la Moncloa, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, a solicitud de la UME, ha realizado una petición oficial para recibir al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija a los países comunitarios. La Comisión Europea ha respondido a la petición activando la reserva estratégica rescEU, desde la que se han destinado cuatro aeronaves de lucha contra incendios para apoyar el operativo desplegado en territorio español.

Los cuatro aviones apagafuegos que Grecia e Italia han enviado a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil llegarán mañana a la base aérea de Torrejón de Ardoz para incorporarse al dispositivo que lucha contra los incendios que asolan la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, los cuales han provocado la evacuación o el confinamiento de más de 45.000 personas.