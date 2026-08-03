Moncloa destituye a la funcionaria de Seguridad Nacional tras informar sobre la crisis migratoria en Ceuta

La crisis migratoria en Ceuta, donde más de 50.000 personas entraron de manera irregular al país por la frontera marítima en Marruecos, ha desatado una decisión fulminante por parte del Gobierno. Y es que Presidencia del Gobierno ha destituido con efecto inmediato a la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que difundió en la web oficial del organismo el número exacto de migrantes que llegaron a la ciudad autónoma, tal y como han avanzado varios medios como 'El País', 'ABC' o 'El Confidencial'.

Según han explicado estos medios, la alerta incluía datos que provenían de un informe de carácter interno del Ministerio del Interior, y no debían haberse hecho públicos en ese momento. La funcionaria publicó un mensaje en el que reconocía que el número de personas que habían accedido a Ceuta ascendía a 49.000.

"En las últimas 24 horas, se estima que más de 49.000 inmigrantes han accedido irregularmente a Ceuta a través del espigón y la playa del Tarajal, lo que supone la mayor crisis migratoria registrada en la ciudad desde mayo de 2021", se podría leer en la alerta emitida por la funcionaria.

Una publicación que generó malestar en el Ministerio y que acabó con el cese de la trabajadora el pasado viernes, apenas 24 horas después del inicio de la crisis migratoria.

Un despido durante sus vacaciones

Para proceder con la destitución, la directora del Departamento de Seguridad Nacional, Loreto Gutiérrez, se puso en contacto con la funcionaria para comunicarle su cese tras más de ocho años en el cargo. Además, tal y como han anunciado diversos medios, la funcionaria se encontraba de vacaciones en el momento de la publicación.

En el desempeño de sus funciones, la trabajadora decidió actualizar la web y las redes sociales del DSN, un canal de referencia para seguir en tiempo real las principales crisis que afectan a la seguridad nacional.

La decisión se adoptó sin esperar a la finalización de sus vacaciones y con un procedimiento que, según las fuentes consultadas, rompe con la práctica habitual seguida por Presidencia del Gobierno respecto a funcionarios de carrera destinados temporalmente en Moncloa.

Sin actualizaciones desde el cese

Desde la salida de la responsable de comunicación, el organismo no ha vuelto a publicar ninguna actualización. No existe más información sobre la crisis migratoria en Ceuta en la página web ni en la redes sociales, algo inusual teniendo en cuenta la situación de emergencia que afecta a la seguridad nacional.

Además, las críticas tras el cese no han tardado en llegar. Y es que el relevo ha generado malestar dentro del DSN ya que consideran que la funcionaria fue apartada por desempeñar las funciones propias de su puesto, incluso encontrándose de vacaciones.

Asimismo, no se le concedió un margen para facilitar su reubicación en otro destino dentro de la Administración, lo que supone que la trabajadora se encuentra actualmente sin funciones asignadas.