El PP acusa al Gobierno de "abdicar" de sus funciones en Ceuta y pide cuantificar a los menores antes de hablar de un posible reparto

El PP sigue criticando la gestión del Gobierno en la crisis migratoria en Ceuta cuando se cumple casi una semana de la entrada masiva de migrantes en la ciudad. "La UE ha mostrado preocupación, ha pedido refuerzo de las fronteras, que España se deje ayudar", ha dicho en Más de uno Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial de los populares, que ve "bastantes imprecisiones" en "cosas importantes" de esta crisis.

"La principal imprecisión es decir que la crisis está resuelta. Vemos las calles, la presión sobre los servicios, escuchamos a los ceutíes, que nos dicen que están preocupados por la seguridad", afirma Ezcurra, que carga contra un Pedro Sánchez "de vacaciones": "El Gobierno ha decidido marcharse de vacaciones. El presidente está de vacaciones mientras miles de personas dan vueltas por Ceuta sin tener solución, entre ellos, muchos niños".

Sobre las dudas en torno a los servicios de inteligencia, Azcurra considera que es "muy difícil que 70.000 personas concierten un paso de una frontera al mismo tiempo sin que se sepa nada". "Hay dos opciones, o el Gobierno no lo sabía o lo sabían y no actuó. En ambos casos, son responsables de la muerte de 100 personas y del ataque a la integridad territorial", asegura la popular, que destaca que el presidente Juan Jesús Vivas se puso en contacto con distintas administraciones y todas ellas "quitaron hierro a la situación".

Crítica a la política exterior de Sánchez y relación con Marruecos

Así, cree que el Gobierno "no ha querido actuar ni con la sentencia del Supremo, ni con los precedentes de 2021, ni haciendo caso a sus informes", por lo que tienen que dar "explicaciones y asumir responsabilidades". Con respecto a Marruecos, apuesta por una relación "buena" como ha sido históricamente y como considera que no existe en este momento: "Marruecos es nuestro vecino y con los vecinos conviene llevarse bien, pero tiene que haber relación basada en buena fe y reciprocidad. No parece muy recíproco sabiendo que 70.000 marroquíes han cruzado la frontera y nadie ha hecho nada".

Por tanto, asegura que, en primer lugar, "nos tenemos que tomar en serio" como país a la hora de reforzar las fronteras y hacer una política exterior a la altura: "El Gobierno ha abdicado de sus funciones más elementales, se han producido giros importantes en la política exterior, esa política errática ha hecho que nuestra relación con Marruecos sea la que es ahora. El PP puede garantizar que la política exterior será de estado, que se debatirá en el Congreso y que España será un socio fiable".

La popular también ha relacionado este episodio de crisis migratoria y el de 2021 con distintas acciones políticas de Sánchez. "España tiene que volver a los consensos que habíamos tenido. No puede ser que se cambien por decisiones unilaterales o intereses de una coalición. La crisis de 2021 se produjo cuando España atendió en La Rioja al líder del Frente Polisario", dice, a lo que añade que esta entrada masiva se produce "apenas una semana después del viaje del presidente a Argel" y "tres días después de que la Comisión de Justicia del Congreso votara para la tramitación para reconocer a los saharauis, propuesta por Sumar": "Nada parece casual en estas circunstancias".

Pide cuantificar y que se filie a los menores antes de un posible reparto

La situación se ha vuelto especialmente crítica con los menores migrantes no acompañados. Todavía no se conoce la cifra real, lo que critica Ezcurra, sobre todo antes de plantear un posible reparto por distintas comunidades. "¿De cuántos menores hablamos? Me parece sorprendente que transcurran cinco días y el Gobierno todavía no lo sepa", comenta, para después señalar que el Gobierno "se desmarca" al destinar 25 millones de euros a este asunto: "Si todavía no sabemos cuántos menores son, ¿cómo podemos hablar de que estas comunidades van a acoger a menores? Sabemos que Ceuta está colapsada, las comunidades siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar al lado de los ceutíes".

Por ello, no quiere escuchar hablar de un reparto de menores en estas circunstancias, ya que considera que el Gobierno tiene que "controlar la situación". "Después nos sentaremos a hablar de las soluciones a la irresponsabilidad inmensa que han cometido", sostiene Azcurra, que también destaca la importancia de "filiar" a las personas y que, en el caso de que se produzca un reparto, éste sea "justo" y "planificado", haciendo referencia a que Cataluña y País Vasco se quedasen fuera en el anterior reparto "por razones políticas".

Por último, ha hablado de las palabras de Santiago Abascal hacia la crisis migratoria y el rechazo a acoger más menores migrantes en sus comunidades. "El señor Abascal es libre de expresar sus opiniones, nosotros no nos expresamos en esos términos, pero somos contundentes con la denuncia de esta situación. Creemos que hay mecanismos para resolver que están muy lejos de la forma de resolver del Gobierno. Se puede reagrupar a los menores con su familia, entregar a los servicios sociales de su país de origen", zanja.