Las espectaculares imágenes que ha dejado el eclipse solar total en España: así se ha vivido alrededor de la península

El cielo de España ha dejado este miércoles una de las estampas más espectaculares de los últimos años. El eclipse solar total ha recorrido buena parte de la Península y ha convertido durante unos instantes el día en noche, mientras miles de personas se concentraban en distintos puntos del país para contemplar el momento en el que la Luna ha ocultado por completo el disco del Sol.

El fenómeno ha dejado imágenes inéditas, con paisajes cambiando en cuestión de minutos y ciudades y localidades sumidas en una penumbra que ya es historia. La sombra lunar ha atravesado España de oeste a este, hasta alcanzar el Mediterráneo y finalizar su recorrido sobre Formentera.

La expectación era elevada porque España se encontraba entre los lugares privilegiados para observar la totalidad. Y es que durante la fase total la Luna llega a cubrir completamente el Sol y permite contemplar durante unos instantes la corona solar, uno de los elementos más espectaculares del fenómeno.

Desde Galicia hasta el Mediterráneo, pasando por Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Aragón, la Comunidad Valenciana y Baleares, aficionados a la astronomía, fotógrafos y curiosos han buscado durante días el lugar perfecto para contemplar el eclipse. Muchos se han desplazado expresamente para intentar conseguir una imagen única, con el Sol eclipsado sobre monumentos, montañas, ciudades o el horizonte marítimo.

Estas son algunas de las imágenes que ha dejado el eclipse por toda España

Tras varias horas de expectación, donde miles de personas han esperado pacientemente al momento cumbre, el eclipse ha llegado a su totalidad, dejando imágenes inéditas alrededor del país. Las fotografías permiten apreciar no solo el instante de máxima ocultación, sino también la evolución del fenómeno: desde los primeros contactos de la Luna con el disco solar hasta la totalidad y el regreso progresivo de la luz.

Estas han sido algunas de las impactantes fotografías recogidas durante el eclipse. Y es que la franja de totalidad ha atravesado numerosas capitales de provincia y ciudades españolas. Según el IGN, entre las principales capitales situadas en el recorrido aparecen A, Coruña, Lugo, Oviedo, León, Zamora, Valladolid, Palencia, Segovia, Burgos, Soria, Santander, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Teruel, Lleida, Tarragona, València, Castelló de la Plana y Palma de Mallorca.

Así se ha vivido el eclipse solar total en un vuelo de Iberia

Mientras miles de personas han buscado un lugar en tierra firme desde el que contemplar el eclipse solar total, un grupo privilegiado ha vivido el fenómeno desde más de 10.000 metros de altura. Y es que la aerolínea Iberia ha operado este miércoles un vuelo especial diseñado específicamente para seguir el eclipse desde el aire. El vuelo ha retransmitido el fenómeno en directo, convirtiendo el avión en una especie de observatorio astronómico en movimiento.

La aeronave ha seguido una ruta calculada para situarse en una posición favorable respecto a la trayectoria de la sombra de la Luna y permitir a los pasajeros observar la totalidad desde el cielo. La iniciativa no solo ofrecía una perspectiva privilegiada del eclipse, sino que también buscaba evitar algunas de las limitaciones de la observación desde tierra, especialmente las relacionadas con el horizonte y las condiciones meteorológicas.

Ya en el momento cumbre, el vuelo ha recogido imágenes tan sorprendentes como inéditas del momento en el que la Luna ha tapado por completo el Sol.

Asimismo, Onda Cero ha podido vivir en directo el momento en el que el eclipse solar llegaba a su totalidad desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, donde cientos de personas han podido disfrutar del fenómeno desde una ubicación privilegiada.