El gobernador del banco de España no cree que haya un problema de salarios bajos y recomienda "buscar mejores trabajos"

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, consideró este jueves que en España "no parece que haya un problema en este momento" de salarios bajos y recomendó "buscar mejores trabajos" con "mayor productividad" para mejorar el salario.

Escrivá participó en el acto 'La economía y el sector financiero en el entorno geopolítico', organizado por Foros de Vanguardia, en el que fue preguntado si España tiene un problema de salarios bajos.

no parece que haya un problema en este momento

Respondió que "no parece que haya un problema en este momento" y argumentó que los salarios de una economía responden a su nivel de productividad. Señaló que España sí que ha tenido una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "muy considerable" que ha provocado que los salarios más bajos suban.

"Lo que uno tiene que buscar es mejores trabajos, mayor productividad y así se podrán dar salarios más altos; la solución, yo diría, nórdica", recomendó el gobernador, aunque admitió que eso no siempre es posible.

El gobernador valoró que ha habido reformas en España con "cierto consenso" durante un periodo largo y que han sobrevivido a los cambios de color político, y citó las reformas del mercado de trabajo de 2010, 2012, 2021 y 2022, en las que "cada una de ellas no revirtió lo que se hizo en reformas anteriores".

Los topes al alquiler pueden ser "contraproducentes" a medio plazo

Sobre la dificultad para acceder a una vivienda, insistió en que si se ponen topes a la concesión de hipotecas y no se plantean como una medida transitoria, "los efectos que puede tener son indeseados" e incidió precisamente en la temporalidad de medidas sobre priorización en el acceso a una vivienda.