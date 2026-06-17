El presidente de la patronal de Castilla-La Mancha llama "memos" a los jóvenes: "Ahora tenemos una baja porque les ha dejado la novia"

El testimonio del presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha desatado una oleada de críticas después de calificar a los jóvenes como "memos" por darse de baja por problemas de salud mental. Durante una jornada organizada por la CEOE sobre el absentismo laboral, Nicolás puso como ejemplo las supuestas bajas relacionadas con problemas sentimentales. "Ahora tenemos una baja porque les ha dejado la novia", ha declarado Ángel Nicolás después de afirmar que la juventud actual "no es comparable" con la anterior, a la que él pertenece.

Según defendió el presidente de la Cecam en la jornada 'Todos contamos Absentismo x IT: un problema de país' organizada por la CEOE, existe un elevado número de bajas vinculadas a la salud mental, las cuales considera injustificadas. "Los jóvenes son unos memos porque cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema", ha afirmado Nicolás. A ello reclamó más inspecciones médicas para controlar los posibles fraudes en estas bajas. La CEOE, por su parte, se ha desvinculado de estas declaraciones y ponen de relieve que la salud mental es un problema "muy serio".

Las bajas por salud mental entre los jóvenes "memos"

Las afirmaciones del presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha también fueron comentadas en La Brújula de Onda Cero, programa presentado por Rafa Latorre, donde se recordó que la dureza de estas palabras generalizan a toda una generación.

Además, los propios colaboradores cuestionaron la forma en la que Nicolás utilizó a sus hijos como ejemplo para justificar sus afirmaciones. "Tenemos una población joven que no es comparable, sin ánimo de ofender pero yo tengo dos hijos de esa edad", ha explicado Nicolás.

Estas declaraciones vienen en un contexto en el que la juventud asume más responsabilidades y problemas relacionados con la salud mental. Además, a esta generación se le suma las dificultades como el acceso a la vivienda, la precariedad laboral, la incertidumbre económica o la presión derivada de las nuevas tecnologías. En algo tiene razón Ángel Nicolás, y es que esta generación "no es comparable" con la anterior ya que ha simplificado una realidad que los expertos llevan años señalando y es que la salud mental entre los jóvenes es uno de los principales retos sanitarios en la actualidad.