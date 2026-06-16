El peligro de la sostenibilidad de las pensiones del que se ha advertido en el Congreso: "No hay margen de maniobra"

El diputado del PP, Miguel Ángel Paniagua, alertó este lunes de que el Gobierno está dejando el sistema de pensiones en una situación en la que no tiene "margen de maniobra" ante el aumento de la deuda si en el futuro España sufre una crisis económica fuerte, mientras que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que el funcionamiento de las medidas adoptadas en los últimos años ha pasado el "doble check", al someterse a evaluaciones periódicas.

Así lo pusieron de relieve Saiz y el diputado popular en una comparecencia de la ministra en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, que discurrió con un tono cordial entre los partidos y en la que tanto Saiz como Paniagua alabaron el último consenso en esta comisión, alcanzado en 2020.

El gasto en pensiones es "asumible"

Elma Saiz resaltó este lunes que el gasto en pensiones para las próximas décadas es "asumible" y se felicitó por el funcionamiento de las medidas para prolongar las carreras laborales de forma voluntaria, ya que el 12% de las nuevas altas en lo que va de 2026 superan el 12%, frente al 4,8% de 2021.

Durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones realizó una radiografía en positivo de la marcha del sistema de pensiones, que se sostiene "con robustez y confianza", pese a las "incertidumbres" y "retos" existentes, entre los que citó la evolución demográfica.

Saiz repasó las medidas vigentes a partir de la reforma de pensiones de la pasada legislatura, como la revalorización con el IPC medio entre diciembre y noviembre de cada año, y por encima de ese nivel las más bajas. Otras acciones son la elevación gradual de la base máxima de cotización, la cotización de solidaridad para rentas que superan el umbral máximo y dotar de fondos a la conocida como 'hucha' de las pensiones.

Recordó que se acaba de publicar una nueva evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que indica que el gasto medio en pensiones será del 13% del PIB de media hasta 2050, dos décimas menos que en el examen del pasado ejercicio.

el futuro de la sostenibilidad de las pensiones no está garantizado

En cambio, el PP calificó de "ridículo" el modelo que está usando el Ejecutivo para dotar de nuevos recursos al fondo de reserva de las pensiones, al tiempo que recordó que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en su último informe, insiste en que, aunque se cumpla la regla de gasto del Gobierno, el futuro de la sostenibilidad no está garantizado.

"La sostenibilidad de las pensiones no descansa sobre el propio sistema, sino que descansa sobre el mercado de trabajo y sobre la estabilidad de España, y eso no está garantizado", advirtió este parlamentario, quien dijo que, ante el aumento de la deuda que se espera, no habría "margen de maniobra" si sobreviene una crisis económica.

En definitiva, reprobó que el Gobierno lo que busque, en su opinión, sea "aparentar" que hay sostenibilidad mientras dura su mandato y no pensando en el futuro.