Cómo asegurar un coche eléctrico: las coberturas que conviene revisar antes de contratar una póliza

Los coches eléctricos ya forman parte del paisaje habitual de las carreteras españolas. Sin embargo, muchos conductores desconocen que estos vehículos tienen necesidades aseguradoras diferentes a las de los automóviles de combustión tradicionales.

A la hora de contratar una póliza, los expertos recomiendan revisar no solo el precio, sino también una serie de coberturas específicas que pueden marcar la diferencia en caso de avería o accidente.

La batería, la pieza más importante

La batería representa una parte muy importante del valor total de un coche eléctrico. Por ello, conviene comprobar si la póliza contempla daños, robo o incidencias relacionadas con este componente, así como las condiciones de indemnización.

Asistencia en carretera por falta de carga

Quedarse sin batería durante un trayecto es una de las preocupaciones habituales entre los conductores de vehículos eléctricos. Algunas aseguradoras ya incluyen servicios específicos de asistencia para trasladar el vehículo hasta un punto de recarga o un taller especializado.

Protección para el cable y los sistemas de recarga

Otro aspecto relevante es la cobertura del cable de carga y, en determinados casos, de los puntos de recarga instalados en viviendas particulares. Estos elementos pueden sufrir daños o ser objeto de robo.

Comparar más allá del precio

Antes de contratar un seguro, también es recomendable revisar aspectos como las franquicias, los límites de cobertura, el vehículo de sustitución o la disponibilidad de talleres especializados en vehículos eléctricos.

Allianz Direct y Tuio lanzan un seguro específico para este tipo de vehículos

En este contexto, Allianz Direct y Tuio han anunciado la ampliación de su colaboración en España con el lanzamiento de un nuevo seguro de automóvil completamente digital que incorpora coberturas específicas para vehículos eléctricos.

La nueva oferta permitirá realizar todo el proceso de contratación de forma online, desde la cotización hasta la firma de la póliza, y los clientes podrán elegir entre tres modalidades de seguro. Además, la compañía gestionará el cambio desde otras aseguradoras sin coste para el usuario, una medida destinada a simplificar los trámites para quienes quieran revisar o cambiar su seguro de coche.

Según han informado ambas empresas, más de 15.000 personas se registraron en la lista de espera antes de la llegada del producto al mercado.

La iniciativa supone un nuevo paso en la alianza entre Allianz Direct, la aseguradora online del Grupo Allianz, y la insurtech española Tuio, que ya colaboraban en el ramo de hogar. Ambas compañías defienden que el objetivo es ofrecer seguros más sencillos, transparentes y adaptados a los hábitos digitales de los consumidores.

Actualmente, Tuio cuenta con más de 100.000 clientes y mantiene una estrategia centrada en la contratación y gestión digital de productos aseguradores.