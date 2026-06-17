El "problema de país" de las bajas médicas: ¿hay abuso o razones que las incrementan?

Las bajas médicas se han convertido en tema de conversación tras las palabras, poco acertadas, del presidente de la patronal en Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que tildó de "memos" a los jóvenes, pues acceden a bajas laborales porque "les ha dejado la novia".

Estas declaraciones han provocado una fuerte repercusión, lo que ha llevado a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, a desmarcarse de estas palabras explicando que "yo nunca diría eso, si son bajas, son bajas". Detalla que se trata de una expresión de una persona "dentro de la múltiple gente que CEOE". Por su parte, Yolanda Díaz las calificó de "intolerables".

Las bajas de los jóvenes, una media de 20 días

La controversia se ha intensificado después de que la CEOE reclamara que la Seguridad Social asuma desde el primer día el coste de las incapacidades temporales, una factura que, según datos citados durante La Brújula, programa conducido por Rafa Latorre, ronda los 33.000 millones de euros anuales.

La patronal sostiene que cada día dejan de acudir a su puesto de trabajo alrededor de 1,7 millones de personas, de las cuales cerca de 1,4 millones lo hacen por baja médica. El foco del debate se encuentra especialmente en el resto de ausencias, unas 300.000 diarias, cuya naturaleza resulta más difícil de determinar.

En La Brújula, se ha abordado el tema del absentismo laboral, lo que califican como "desafío especialmente grave para las empresas, tanto grandes como pequeñas". "En sectores industriales, las ausencias imprevistas obligan a reorganizar diariamente las cadenas de producción, mientras que en las pymes la situación resulta aún más compleja debido a la dificultad para sustituir a los trabajadores de baja", explican.

Además, destacan que, en su opinión, una parte importante del problema está relacionada con las dificultades del sistema sanitario para agilizar pruebas diagnósticas y tratamientos. Casos como el de un trabajador que debe esperar varios meses para una resonancia pueden prolongar innecesariamente los periodos de incapacidad temporal.

Salud mental, envejecimiento y nuevas formas de trabajar

Entre los factores que podrían explicar el crecimiento de las bajas médicas destacan el envejecimiento de la población trabajadora, el aumento de los problemas de salud mental y los cambios producidos en la organización del trabajo tras la pandemia.

Los tertulianos señalan que la salud mental ha adquirido una relevancia mucho mayor en los últimos años, tanto en la medicina laboral como en las propias mutuas. Algunos reconocimientos médicos ya incorporan cuestionarios específicos sobre bienestar psicológico, satisfacción laboral y niveles de estrés, reflejando una preocupación creciente por este tipo de patologías.

Asimismo, se apuntó que las nuevas expectativas sobre conciliación laboral, impulsadas por la experiencia del teletrabajo y los modelos híbridos, han modificado la relación de muchos trabajadores con el empleo y con su bienestar emocional.

Mientras tanto, las cifras continúan alimentando el debate. Según los datos comentados, cerca del 69% de las bajas médicas tienen una duración aproximada de 15 días, precisamente el periodo durante el cual el coste recae sobre las empresas.