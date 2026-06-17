Adiós a los costes extras en los billetes de avión: la Unión Europea plantea una nueva normativa que afecta a todos los pasajeros

La Unión Europea está muy cerca de sacar adelante una nueva regulación que afecta tanto a aerolíneas como a pasajeros. En concreto, la medida pretende dotar de nuevos derechos a los viajeros respecto a los gastos extras que aparecen tras la compra de un billete de avión, así como otras cuestiones.

Uno de los temas más sensibles tiene que ver con el pago de maletas de mano. Desde hace varios años se ha reclamado que estos equipajes sean gratuitos, algo que el organismo europeo ha rechazado, poniéndose del lado de las aerolíneas. Sin embargo, existen algunos cambios que sí podrán ser percibidos por los pasajeros.

Y es que Bruselas obligará a las compañías a que el precio de incluir la maleta de mano no aparezca tras la compra del billete, sino a la hora de comprar el vuelo.

El precio de las maletas de mano no cambiará

La Unión Europea ha cumplido este lunes el último trámite formal para adoptar una reforma de los derechos de los pasajeros, obligando a las aerolíneas a incluir en el precio del billete el coste de llevar una maleta de mano como primera opción. La normativa fija que las aerolíneas, intermediarios y portales de búsqueda deben mostrar siempre, desde el principio del proceso de reserva, la tarifa aérea que incluye el equipaje de mano, aunque también existirá la posibilidad de reservar sin este sobrecoste.

En la práctica, los pasajeros seguirán teniendo que pagar esta maleta, pero ya vendrá incluido en el primer precio de búsqueda. La nueva normativa entrará en vigor el próximo mes de marzo, y una vez se publique en el Diario Oficial de UE (DOUE), los Estados miembro tendrán un plazo de 12 meses para aplicarla.

Se mantiene la compensación por retrasos

Por otro lado, otra de las novedades tiene que ver con las compensaciones de las aerolíneas por retrasos. El Consejo defendía una reducción del montante que debían abonar las aerolíneas y un aumento del umbral de retraso, pero finalmente Bruselas ha decidido mantener el coste de compensación entre 250 y 600 euros para los vuelos con un retraso de 3 horas o más.

Las familias no pagarán por viajar juntos

El nuevo marco si refleja algunos cambios positivos para los viajeros. Y es que las aerolíneas ya no podrán cobrar para garantizar que los menores se sienten junto a sus padres. Las aerolíneas tendrán prohibido cobrar a las familias o personas dependientes un recargo por garantizar asientos juntos a sus acompañantes.

Esta opción queda reservada para aquellos menores de 14 años personas con discapacidad o movilidad reducida que necesiten un acompañante. Según la norma, se les garantizará un asiento al lado sin pagar un suplemento. Además, quienes viajen con bebés podrán llevar gratis el carrito hasta la puerta de embarque.