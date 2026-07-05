Pedro Porro, antes del España - Portugal: "En la Premier estoy acostumbrado a jugar contra los mejores"

España se enfrenta este lunes a Portugal en los octavos de final del Mundial. Es un duelo que hemos visto en muchas ocasiones en los últimos años y que algunos al principio del torneo apuntaban a que podían ser dos equipos que podrían llegar a la final, pero el juego de ambas selecciones ha ido bajando las expectativas.

España mejoró ante Austria y convenció con una contundente victoria (3-0) en dieciseisavos, mientras que Portugal sufrió mucho para eliminar a Croacia (2-1) con un gol de Gonçalo Ramos en el tiempo de descuento.

En la previa del partido hemos hablado en Radioestadio Noche con Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham y que se está convirtiendo en una de las sensaciones de España en el Mundial. "En la Premier estoy acostumbrado a jugar contra los mejores jugadores, estaré concentrado en lo que necesita el equipo si me toca", explica justo antes de enfrentarse ante un equipo que cuenta por ese costado con amenazas como Nuno Mendes, Joao Felix, Rafael Leao o, incluso, Cristiano Ronaldo.

El extremeño cuenta que le encanta jugar como lateral y cómo ha sido su adaptación a jugar por detrás de Lamine Yamal. "Cada vez mejor, en los primeros partidos de cuesta un poco más, pero a medida que pasan los minutos y los partidos mucho mejor", cuenta un futbolista que ya parece haberle ganado la partida a Marcos Llorente por la titularidad.

Juega precisamente en una posición que ha cambiado por completo en la selección española con respecto a la Eurocopa de hace dos años, en la que estuvieron Dani Carvajal y Jesús Navas y de la que Porro se quedó fuera. "No me decepcionó no estar, sabía cuál era mi rol en el equipo y tenía en frente a dos leyendas de España que se lo merecían más que yo", explica en Onda Cero.

Historia de Extremadura

Y es que con su gol en dieciseisavos ante Austria, Pedro Porro ha hecho historia en su tierra, Extremadura, convirtiéndose en el tercer futbolista extremeño en la historia en marcar en una Copa del Mundo.

El lateral del Tottenham no se olvida de sus raíces y explica el orgullo que siente al ver cómo le reconocen el esfuerzo en Extremadura. "Ojalá poder celebrar el Mundial en Don Benito, sería increíble", sueña.

Repetiría así lo que ya hizo en 2010, cuando era tan solo un niño de once años celebrando con sus amigos el título de la selección en la plaza del pueblo.