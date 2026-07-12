Muere ahogado un joven de 28 años en el pantano de San Juan en Madrid

Este domingo ha aparecido el cuerpo sin vida de un joven de 28 años, que aparentemente habría fallecido por ahogamiento en el Pantano de San Juan, en Madrid.

Según informaron los servicios de Emergencias 112, la primera llamada de socorro se recibió a las 8:54, cuando el hombre, que se encontraba con sus amigos en el lugar de los hechos, desapareció mientras se bañaba.

Los servicios de emergencia recuperan el cuerpo de la víctima

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que localizaron el cuerpo del joven a tres metros de profundidad bajo el agua. La recuperación del cuerpo del bañista fue realizada posteriormente por la Guardia Civil, mientras que el SUMA 112 confirmó el fallecimiento del chico y envió a su psicólogo de guardia al lugar de los hechos para atender a los amigos de la víctima.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, para esclarecer las causas en las que se produjo el ahogamiento.

No es el primer ahogamiento que se produce

Con esta muerte, ya son dos los ahogamientos mortales registrados en el Pantano de San Juan desde el inicio de la temporada estival. El primero tuvo lugar el pasado 14 de junio, cuando un hombre de 57 años perdió la vida en el mismo embalse.