Junio registra el peor dato de ahogamientos desde que hay registros

Con la llegada del calor y el verano, las piscinas y la playa toman un protagonismo especial. Para superar las altas temperaturas que azotan al país, muchos optan por refrescarse y disfrutar del agua. No obstante, esta rutina significa también una realidad que cada vez es más frecuente.

Y es que los ahogamientos en esta época del año son comunes, pero este 2026 ha destacado por encima de cualquier año. Según ha informado la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), a través del Informe Nacional de Ahogamientos (INA), se han registrado 92 personas fallecidas por ahogamiento no intencional en espacios acuáticos españoles durante el mes de junio de 2026.

Se trata del peor registro de un mes de junio desde que el Informe Nacional de Ahogamientos comenzó a elaborarse en 2015, y ya se acumulan 217 personas fallecidas por ahogamiento en España entre el 1 de enero y el 30 de junio.

El peor registro de ahogamientos desde 2015

Junio de 2026 se ha convertido en el mes con mayor número fallecidos por ahogamiento. La cifra de 92 personas supera ampliamente el máximo histórico registrado hasta la fecha, que data de junio de 2025, cuando un total de 73 personas perdieron la vida a causa de un ahogamiento.

En total, son 19 fallecidos más en comparación con 2025, un dato preocupante que muestra la precaución que se debe tener con el agua.

Las comunidades con más ahogamientos

Respecto a las comunidades que más se han visto afectadas destaca Andalucía en primer lugar, con un total de 21 víctimas por ahogamiento, seguida de Cataluña, con 13. Por su parte, Baleares y la Comunidad Valenciana registraron ocho casos cada una; Galicia y la Región de Murcia, siete; Canarias, seis; Castilla y León, cuatro; Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y País Vasco, tres; Comunidad de Madrid y Navarra, dos; y Asturias y La Rioja contabilizaron un fallecimiento cada una.

Las personas mayores, las más afectadas

Tal y como informa la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) en su informe, las personas mayores de 75 años fueron el grupo más afectado, con 19 fallecimientos, seguidas de las comprendidas entre 65 y 74 años, con 16 casos.

También destacan los nueve fallecimientos registrados entre jóvenes de 18 a 25 años y los ocho correspondientes a la franja de 26 a 34.

Las playas, el lugar más peligroso

Por otro lado, el reporte asegura que las playas fueron el entorno con mayor número de fallecimientos durante junio, con 47 personas ahogadas, lo que representa más de la mitad del total registrado durante el mes. Las piscinas contabilizaron 19 fallecimientos, seguidas de otros espacios acuáticos, como costas, mar abierto, embalses, lagos, arroyos, puertos, pantanos o presas, con 19 casos. Los ríos registraron 7 ahogamientos fatales.