Hallan los cadáveres de dos gemelos de 11 años ahogados en el río Ter

Los equipos de emergencias han localizado este martes los cadáveres de dos gemelos de 11 años ahogados en el río Ter a su paso por Manlleu (Barcelona).

Según han informado a EFE fuentes policiales, los Mossos d'Esquadra han recibido hacia la una de esta madrugada el aviso por parte de la policía local de Manlleu (Barcelona) de que dos gemelos de once años, que habían salido a jugar a fútbol, no habían regresado a su casa.

Por este motivo, los equipos de emergencia han establecido un amplio dispositivo de búsqueda por las zonas frecuentadas por los dos niños, hasta que hacia las 13.00 horas han encontrado un primer cadáver y hacia 14.00 horas el segundo, ambos en el lecho del río Ter.

A falta de que las pruebas dactilares confirmen su identidad, la descripción de los dos gemelos de 11 años -de una familia originaria de Ghana- coincide con la de los dos cadáveres hallados, que serán trasladados al instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña para practicarles la autopsia y para identificarles.

Los Mossos han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido, en un caso en que las primeras hipótesis apuntan a que ambos menores se ahogaron de forma accidental, según las fuentes.