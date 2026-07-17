El presunto autor del incendio de Lozoyuela cuenta con antecedentes

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha agradecido este viernes 17 de julio de 2026 la colaboración ciudadana que permitió la detención del presunto autor del incendio forestal de Lozoyuela. Según ha indicado el delegado, el arrestado cuenta con antecedentes por haber provocado otros siniestros en distintos puntos de España.

Martín ha explicado que varios avisos ciudadanos alertaron de la presencia de una persona con actitud sospechosa cerca del lugar donde se originó el fuego. Tras recibir esa información, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo de búsqueda que permitió localizar e interceptar al sospechoso, que finalmente fue detenido.

En la rueda de prensa ofrecida por la Delegación del Gobierno, Martín ha señalado que el incendio ha calcinado ya unas 900 hectáreas y ha expresado su deseo de que el presunto responsable responda ante la Justicia. También ha explicado que, según las primeras manifestaciones del detenido, "indican que pudo tener relación con esta cuestión". Además, los agentes le intervinieron diverso material que llevaba en la mochila. El arrestado ha pasado la noche en los calabozos de la Guardia Civil de Tres Cantos y está previsto que sea puesto a disposición judicial.

Martín ha confiado en que el proceso judicial avance con rapidez y sirva para evitar que personas que ponen en riesgo vidas humanas y el medio natural puedan volver a provocar este tipo de hechos. "Si es importante trabajar para mitigar las imprudencias y los accidentes, todavía es más importante que seamos todo lo duros que se pueda con aquellas personas que provoquen a conciencia este tipo de desastres", ha asegurado.

Reconocimiento al operativo de extinción

Francisco Martín ha señalado que el incendio continúa sin estar controlado, aunque evoluciona de forma favorable tras entrar en fase de estabilización. El delegado ha advertido que las próximas horas serán decisivas ante la previsión de un empeoramiento de las condiciones meteorológicas durante la tarde, aunque confía en que no dificulte las labores de extinción.

El delegado ha asegurado que el Gobierno mantiene todos los medios disponibles para hacer frente a la emergencia y ha destacado la coordinación entre las distintas administraciones implicadas. Además, ha reconocido el trabajo que están realizando los efectivos que participan en el operativo para proteger a la población y minimizar las consecuencias medioambientales del incendio.

Por otra parte, ha agradecido la actuación de la Guardia Civil, que "tuvo ocasión de desarrollar una eficaz actuación" y logró detener al presunto autor del fuego pocas horas después de declararse el incendio.