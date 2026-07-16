Burger King rompe con El Xokas y retira su menú tras la polémica: qué ha pasado y por qué la marca ha dado un paso atrás

Lo que prometía convertirse en una de las campañas publicitarias más llamativas del verano ha acabado en una inesperada crisis de reputación. Burger King ha decidido romper de forma fulminante su colaboración con El Xokas, retirando el menú que llevaba su nombre tras la fuerte polémica generada por varias declaraciones del creador de contenido.

La decisión ha sorprendido tanto a seguidores del streamer como a clientes de la cadena, especialmente porque la campaña apenas llevaba unas semanas en marcha. ¿Qué ha ocurrido para que una de las mayores marcas de restauración rápida tome una medida tan drástica? Estas son las razones detrás de la cancelación y las declaraciones que han llevado a Burger King a desmarcarse públicamente del influencer.

El comunicado íntegro de Burger King

Burger King ha explicado su decisión mediante el siguiente comunicado:

"Respecto a la colaboración de Burger King con El Xokas, desde Burger King hemos decidido cancelar la colaboración con este creador de contenido de nuestra campaña Grand King. Queremos dejar claro que sus declaraciones no representan en ningún caso los valores que defendemos como marca y pedimos disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por la colaboración.

La campaña Grand King seguirá adelante con los otros tres creadores de contenido participantes. Burger King"

El mensaje no menciona de forma explícita qué declaraciones han motivado la cancelación, aunque llega después de varios episodios que han situado al streamer en el centro de la controversia.

¿Qué declaraciones han provocado la ruptura?

En los últimos días, El Xokas protagonizó varias polémicas que tuvieron una enorme repercusión en redes sociales. Una de las más comentadas fue su respuesta a un usuario durante una retransmisión en directo. Tras recibir una burla sobre su aspecto físico, el creador reaccionó con insultos personales y terminó asegurando:

"He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando."

Las palabras fueron ampliamente criticadas por su tono despectivo hacia trabajadores y familias, generando miles de comentarios que cuestionaban que una gran marca mantuviera una campaña publicitaria con el streamer.

A esa controversia se sumó otra ocurrida días antes, cuando habló sobre la actriz Ester Expósito durante un directo. Aunque afirmó que le parecía "un diez" físicamente, aseguró que nunca tendría una relación con ella por sus ideas políticas y llegó a afirmar que "es mejor estar con un 6".

Esas declaraciones fueron interpretadas por numerosos usuarios como comentarios machistas por reducir a las mujeres a una valoración física y por el tono empleado durante la comparación. Además, diversos medios también recuerdan otras polémicas recientes relacionadas con comentarios considerados ofensivos o provocadores, que contribuyeron a aumentar la presión pública sobre la marca.

La campaña Grand King continúa sin El Xokas

La cancelación no supone el final de la campaña Grand King. Burger King ha confirmado que la promoción seguirá adelante con los otros tres participantes: Marta Díaz, Marina Rivers y Peldanyos, cuyos menús continúan disponibles dentro de la iniciativa.

La campaña, lanzada a finales de junio, enfrentaba a cuatro de los creadores de contenido más populares del panorama español en una competición para lograr el menú más vendido del verano. Sin embargo, apenas unas semanas después de su estreno, uno de sus principales reclamos publicitarios ha quedado fuera de la promoción.

Un caso que reabre el debate sobre marcas e influencers

La decisión de Burger King vuelve a poner sobre la mesa un debate cada vez más habitual: hasta qué punto las marcas deben responder por el comportamiento público de los creadores con los que colaboran.

Mientras algunos usuarios celebran que la compañía haya reaccionado para proteger su imagen corporativa y distanciarse de declaraciones consideradas ofensivas, otros critican que las empresas cedan a la presión ejercida en redes sociales. Lo cierto es que, en esta ocasión, Burger King ha optado por una postura clara: romper la colaboración con El Xokas y continuar la campaña sin él.