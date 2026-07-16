La ciencia tiene un favorito: este es el nombre de niño más bonito del mundo

Hay decisiones que se toman en cuestión de segundos y otras que pueden alargarse durante meses. Escoger el nombre de un bebé suele hallarse en el segundo grupo.

Entre listas infinitas con las que no se suele estar de acuerdo, tradiciones familiares que se niegan a romper y las modas, encontrar el nombre perfecto parece casi imposible.

Pero ¿y si la ciencia tuviera algo que decir? Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Birmingham ha intentado responder a esta pregunta tan común: ¿existe el nombre más bonito de mundo?

La investigación, que analizó la sonoridad de distintos nombres y las emociones que estos despiertan, concluyó que la corona recae sobre Matthew.

La versión inglesa de Mateo, el gran regalo de Dios en términos religiosos, se ha utilizado a lo largo de la historia en diversas culturas. Representado frecuentemente como un ángel, el hebreo Matityahu trae consigo una larga tradición en la cultura cristiana gracias a la figura del apóstol y evangelista San Mateo.

Un nombre fácil de recordar y pronunciar

Con tan solo dos sílabas, Matthew combina consonantes marcadas con vocales abiertas, lo que facilita una pronunciación fluida y agradable al oído. Según los investigadores, esa musicalidad, unida a su facilidad para escribirse y recordarse, genera una percepción positiva casi inmediata.

A ello se suma la familiaridad que ha adquirido a lo largo de las últimas décadas gracias a figuras muy conocidas de la cultura popular como el actor Matthew McConaughey, el recordado Matthew Perry o el músico Matty Healy. Una presencia constante en el cine, la televisión y la música que ha contribuido a convertirlo en un nombre reconocible, con poca posibilidad de confusión, en numerosos países.

Significado en numerología

Aunque no forma parte de las conclusiones científicas del estudio, algunos aficionados a la numerología le atribuyen un simbolismo especial al nombre. Según esta disciplina, las letras de Matthew (M=4, A=1, T=2, T=2, H=8, E=5 y W=5) suman 27, cifra que se reduce al Número del Destino: 9 (2+7=9), tradicionalmente asociado con la generosidad, el idealismo y la vocación humanitaria.

Una interpretación espiritual sin respaldo científico que puede llamar la atención de aquellos padres que busquen un nombre con fuerza y gracia para su pequeño.

No existe el nombre perfecto

Aun así, los propios investigadores insisten en que no existe una fórmula universal para elegir el nombre ideal. La belleza de un nombre depende del idioma, la cultura, las experiencias personales y las asociaciones que cada persona construye a lo largo de su vida.

Por eso, antes de decidirse, recomiendan pronunciar el nombre en voz alta varias veces, comprobar cómo suena junto a los apellidos y pensar si resultará cómodo tanto para quien lo lleve como para quienes lo escuchen. También aconsejan valorar su escritura, ya que un nombre sencillo puede evitar errores frecuentes y, en algunas ocasiones, reducir situaciones incómodas durante la infancia.

La ciencia puede señalar cuál resulta más agradable al oído, pero el verdadero valor de un nombre se encuentra en la historia que empieza desde el momento en que alguien lo pronuncia por primera vez.

Con el tiempo, no son las personas las que se parecen a su nombre, sino los nombres los que acaban pareciéndose a quienes los llevan.