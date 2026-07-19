Quién es Slavko Vinčić, el árbitro de la final del Mundial entre España y Argentina

La FIFA ya ha despejado una de las incógnitas de la gran final del Mundial 2026. El organismo ha designado al esloveno Slavko Vinčić como árbitro del encuentro que enfrentará este domingo 19 de julio a España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un partido que decidirá al nuevo campeón del mundo.

A sus 46 años, Vinčić es uno de los colegiados con mayor prestigio del fútbol europeo. Internacional desde 2010, el árbitro esloveno se ha consolidado como una de las principales referencias de la UEFA gracias a su experiencia en las competiciones más importantes del continente y a su presencia habitual en partidos de máxima exigencia.

Un árbitro con experiencia en grandes finales

La final del Mundial será la tercera gran final internacional de la carrera de Slavko Vinčić. Anteriormente dirigió la final de la Liga Europa 2021-2022 entre el Eintracht Frankfurt y el Rangers, y la final de la Liga de Campeones 2023-2024, en la que el Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund por 2-0 en Wembley.

Además, durante la pasada temporada volvió a estar presente en uno de los encuentros más importantes del calendario europeo al arbitrar la vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich.

Los partidos que ha arbitrado en el Mundial 2026

Antes de recibir la designación para la final, Vinčić había dirigido tres encuentros en esta Copa del Mundo:

Brasil - Marruecos (fase de grupos).

Jordania - Argelia (fase de grupos).

México - Ecuador (dieciseisavos de final).

El duelo entre México y Ecuador dejó una de las acciones más comentadas del torneo, con la expulsión del ecuatoriano Piero Hincapié por dirigirse a un rival tapándose la boca, una decisión tomada en aplicación del protocolo conocido popularmente como la "ley Vinícius-Prestianni".

La final entre España y Argentina será, por tanto, el partido de mayor relevancia que dirigirá en este Mundial.

El precedente de España con Vinčić

La selección española guarda buenos recuerdos del colegiado esloveno. Ha arbitrado a España en cinco ocasiones, con un balance de tres victorias y dos empates, por lo que el combinado nacional permanece invicto bajo su dirección.

Entre esos encuentros destaca la semifinal de la Eurocopa 2024, en la que España derrotó por 2-1 a Francia para clasificarse para la final del torneo.

El recuerdo de Argentina

En el caso de Argentina, el precedente más recordado con Vinčić se produjo en el Mundial de Catar 2022. El esloveno fue el encargado de dirigir el sorprendente encuentro en el que la Albiceleste cayó por 2-1 frente a Arabia Saudí en su debut, una derrota que no impidió posteriormente al conjunto de Lionel Scaloni proclamarse campeón del mundo.

El equipo arbitral de la final

Slavko Vinčić no estará solo sobre el césped del MetLife Stadium. La FIFA ha designado un equipo arbitral con amplia experiencia internacional: