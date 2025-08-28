Lo contó la radio - 'Especial Carlos Pumares' (28.08.2025)

Licenciado en Ciencias Físicas y enciclopedia viviente del séptimo arte, Carlos Pumares se ganó un lugar en la memoria colectiva con Polvo de estrellas, aquel programa de Antena 3 de Radio que comenzaba tras Supergarcía y que, con su famoso “Sí, buenas noches, ¿dígame?”, abrió las puertas a miles de insomnes apasionados por el cine.

Su cultura era tan vasta como su carácter imprevisible: lo mismo desnudaba el simbolismo del monolito de 2001: Una odisea en el espacio, que emocionaba con las “sinfonías tontas” de Disney o diseccionaba plano a plano Centauros del desierto. Pero lo que marcó su estilo fue su relación con los oyentes: broncas en directo, gritos, cortes de llamada y respuestas lapidarias como “ese es bueno” o “ese es malo”, que se convirtieron en sello propio.

Pumares defendía que su programa “no existía” porque nunca aparecía en las encuestas del Estudio General de Medios, aunque la realidad era que cada madrugada arrastraba a legiones de seguidores. Y cuando no había llamadas, ofrecía especiales inolvidables, como el del monolito.

Tras el cierre de Antena 3 de Radio, llevó su universo a Radio Voz con La Voz de las Estrellas y, más tarde, regresó a Onda Cero recuperando el nombre original de su programa. Además de su pasión por el cine, introdujo en España la canción We Are the World, vinilo que se trajo de uno de sus viajes a Los Angeles para cubrir los Oscar de Hollywood.

Carlos Pumares falleció el 12 de octubre de 2023, a los 80 años, dejando un legado sonoro inigualable. Este especial rescata sus broncas más célebres, sus reflexiones cinematográficas y la magia de un comunicador que fue, para muchos, nuestro Google y nuestro IMDb en la era del pre-internet.