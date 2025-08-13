CON DIEGO FORTEA

Lo contó la radio - Con Andrea Quintero (13.08.2025)

Andrea Quintero, compañera de 'Por fin' en Onda Cero e hija del mítico Jesús Quintero, abre las cintas, los recuerdos y la esencia de un comunicador que convirtió la entrevista en arte. En esta conversación, repasa el legado sonoro de su padre, desvela cómo fue convivir con El Loco de la Colina y reflexiona sobre la vigencia de su estilo único, capaz de seducir con un silencio o indagar en la psicolofía de las personas.

Diego Fortea

Madrid |

En esta entrega, Lo contó la radio se sumerge en la memoria y el archivo de Jesús Quintero de la mano de su hija, Andrea. La charla recorre sus inicios en Radio Nacional de España y el éxito temprano con Estudio 15-18, donde entrevistó a figuras como Antonio Machín, Lola Flores o Tico Medina, transformando cada diálogo en un clima íntimo y casi teatral.

Andrea recuerda cómo su padre convirtió la radio en un escenario, cuidando hasta el mínimo detalle: la indumentaria, el humo del cigarrillo, los silencios estratégicos… todo para crear un personaje que cautivase tanto como sus preguntas. Con El Loco de la Colina, Quintero llevó esa fórmula a otro nivel, entrevistando a personalidades como Landelino Lavilla, Antonio Gala, Dolores Ibárruri o Adolfo Suárez, y demostrando que el silencio, bien usado, podía ser más elocuente que cualquier palabra.

La entrevista también repasa su marcha de RNE por “motivos burocráticos”, el traslado de El Loco a la SER y su paso por Onda Cero Música con El Lobo Estepario. Entre anécdotas y audios inéditos, Andrea confiesa que a veces, para sentirlo cerca, vuelve a escuchar sus programas. Un homenaje íntimo y sonoro a un maestro de la radio que hizo de cada entrevista un momento irrepetible.

