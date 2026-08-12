La emoción de Villalibado, de pueblo abandonado a ser elegido por la NASA para seguir el eclipse: "He guardado el secreto más de un año"

Villalibado, un pequeño pueblo de Burgos, vive una revolución total gracias al eclipse total de Sol que tiene lugar este miércoles 12 de agosto en España. Hace poco era un municipio 'abandonado' -en su censo solo cuenta con dos habitantes-, pero se rehabilitó como complejo de turismo rural. La Casa Rural Las de Villadiego, alberga algo más de 60 plazas para disfrutar de un entorno de descanso para conocer la provincia.

Pero este pequeño pueblo no se imaginaba lo que estaba por venir. De su abandono en la España vaciada a ocupar de lleno el mapa del verano de 2026 en España gracias al eclipse total de Sol que se ve este 12 de agosto. Pero, ¿por qué esta importancia? Villalibado ha sido elegido ni más ni menos por la NASA y por el Exploratorium de San Francisco para retransmitir el eclipse en todo el mundo.

De ello hablamos en Más de uno con Juan Ansótegui, gerente de Las de Villadiego, que asegura que hay un total de 30 científicos que han 'tomado' el pueblo y cuya convivencia está siendo "genial": "Tenemos a 30 científicos, 20 del Museo Observatorio de San Francisco y 10 de la NASA, que manejan globos y demás para ver la calidad del aire y todos los telescopios. La convivencia está siendo genial, son gente súper sencilla":

El gerente comenta que hay un monitor gigante en la fachada de la Iglesia que está conectado con los telescopios de los expertos. Ya se encuentra enfocando al Sol y el eclipse se podrá ver en ese lugar en alta definición. Es solo uno de los grandes cambios que ha transformado el pueblo en este tiempo. "Llevamos año y medio con ellos, con un trato constantes de correos electrónicos para organizarlo", señala Ansótegui, que cuenta cómo se gestó su llegada: "Fueron buscando localizaciones por toda la franja de totalidad y eligieron este pueblo, por varios motivos".

Estas razones, según relata Ansótegui, fueron cuatro: "Uno es que tenemos una terraza que da al ocaso, a la vez tiene una Iglesia del siglo XII en la que trabajan, nos pedían también una red de fibra que les hemos podido dar, y por último el complejo de bodas y eventos, por lo que les podíamos dar toda la parte de restauración, eventos, etc. Estas cuatro cosas hicieron que me llamasen".

Una treintena de investigadores de la NASA y del Exploratorium de San Francisco han 'tomado' Villalibado, un pueblo semiabandonado de la provincia de Burgos para seguir el eclipse. | EFE/Santi Otero

Un secreto guardado "hace más de un año"

El gerente también desvela que tuvo que guardar el secreto de la elección de los científicos durante "más de un año" y que, cuando se conoció en los medios de comunicación, comenzaron las llamadas y el trasiego de muchas personas al pequeño pueblo: "Está pasando mucha gente y supongo que por la noche se concentrarán bastantes cientos de personas".

Así, admite que ha vivido todo el proceso con ilusión y emoción. "Esto no se lo podía imaginar nadie. El día que me llamaron pensaba que me tomaban el pelo. No me hubiese podido imaginar que estar en la Iglesia del Siglo XII desnuda, que estaba derruida, y ver trabajar así a todos los científicos... No puede ser más bonito", reconoce, al mismo tiempo que destaca que está viviendo algo que no hubiera imaginado en el "mejor de sus sueños".