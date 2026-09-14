La predicción de la AEMET para el otoño: temperaturas "más altas de lo normal" y lluvias en estas zonas

El verano está llegando, teóricamente, a su fin después de haber traído consigo temperaturas extraordinariamente altas, pero el cambio de estación no traerá, al menos de entrada, un alivio térmico generalizado.

Así lo advierte en Julia en la onda el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, quien señala que todos los pronósticos apuntan a un otoño con temperaturas más altas de lo normal, mientras que los modelos también señalan una mayor probabilidad de precipitaciones en algunas zonas de España. "Todos los pronósticos indican que va a ser un otoño, una vez más, con temperaturas más altas de lo normal", ha señalado. Y añade: "Ahí la verdad es que no hay mucha duda".

La situación es algo menos clara respecto a las lluvias, pues, según asegura Del Campo, "con las lluvias siempre los modelos de predicción no están tan de acuerdo". Aun así, la previsión actual apunta a que podría ser un otoño más lluvioso de lo normal, aunque con importantes diferencias entre territorios. "Ahora mismo parece probable que pueda ser un otoño más lluvioso de lo normal, o por lo menos es más probable que sea un otoño más lluvioso de lo normal, aunque sea más seco, en el norte, el este de la península y Baleares".

El Niño

Del Campo apunta además a la posible influencia de un fenómeno de El Niño especialmente potente. Según ha explicado, este tipo de fenómenos "habitualmente no suele dejar efectos en España cuando están fuertes", pero en esta ocasión "es probable que los deje".

La consecuencia podría traducirse en un otoño con más precipitaciones, sobre todo en su tramo final, en esas zonas del país. "En principio, ese Súper Niño que tan potente es, es probable que se traduzca en un otoño, sobre todo la parte final, quizás con más lluvias".

Un otoño cálido después del verano más cálido de la serie

La previsión llega después de un verano que, según ha confirmado el propio Del Campo durante la entrevista, ha sido el más cálido de la serie histórica en España, superando por tres décimas al anterior récord, registrado precisamente en 2025.

Atendiendo a este contexto, la llegada del otoño no implica necesariamente un cambio brusco de escenario. De hecho, la previsión apunta a que las temperaturas seguirán por encima de lo habitual.