Fin del calor sofocante: llega un "cambio brusco" en el tiempo, con bajadas "notables" de temperaturas y avisos naranjas por tormentas

El calor sofocante tiene las horas contadas. Tal y como ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hasta siete comunidades están en aviso por lluvias y tormentas debido a la llegada de un frente frío que va a provocar un "cambio brusco" en el tiempo.

Aragón, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana están en nivel naranja por tormentas. Por provincias, las más afectadas son Teruel, Mallorca, Girona, Valencia, Tarragona y Castellón. En Almería, Granada, Albacete, Cuenca y el noroeste de Murcia, el aviso es amarillo por lluvias.

La AEMET ha indicado que este cambio se debe a la llegada de aire frío en altura y un frente en superficie que cruzará la península dejando a su paso lluvias. En Girona se esperan hasta 100 litros por metro cuadrado en solo 12 horas, por lo que no se descarta activar el aviso rojo.

Es posible que caiga granizo

La jornada será especialmente inestable en el Cantábrico y en el tercio peninsular durante la primera mitad del día, mientras que por la tarde la AEMET prevé chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes que dejarán importantes acumulados en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Teruel, el este de Castilla-La Mancha y de los sistemas Béticos y Mallorca.

Es probable que estos chubascos vengan acompañados de granizo, así como de rachas de viento muy fuertes. En el resto de la Península, los cielos estarán poco nubosos o despejados.

En cuanto a las temperaturas, las máximas van a descender en todo el territorio, siendo especialmente notables en la mitad norte y extraordinarias en el alto Ebro, la Ibérica norte y Castilla y León. Las mínimas también van a bajar de forma generalizada, excepto en Baleares.

Hasta cuándo durará esta situación

La vaguada de aire frío terminará de cruzar la Península el jueves, cuando se consolidará el bajón de temperaturas. En Badajoz, Córdoba y Sevilla se quedarán con 32 grados, mientras que Granada, Jaén, Almería y Santa Cruz de Tenerife llegarán a 29 grados, y Alicante, Cáceres, Ciudad Real, Huelva, Lleida, Málaga, Melilla, Ourense y Toledo 28 grados.

Tarragona y Xaragoza se quedarán con 27 grados. y Barcelona, Madrid, Cuenca, Guadalajara y Huesca no pasarán de 26. En Cádiz, Castellón de la Plana, Murcia, Pontevedra, Teruel y Zamora las máximas se quedarán en 25 grados, mientras que en Ávila,, Soria, Bilbao, Lugo y Palencia solo habrá 22 grados.