La guía de la AEMET para prevenir incendios el día del eclipse: "Riesgo muy alto o extremo en amplias zonas"

Apenas quedan seis días para la llegada del evento astronómico más destacado del año. Ha pasado mucho tiempo, concretamente 121 años, desde el último eclipse total que se pudo presenciar en nuestro país, por lo que la expectación está cada vez más alta.

No obstante, se debe prestar atención a los avisos de peligro de incendios, que coinciden con el eclipse solar, el próximo 12 de agosto. Es muy alto en zonas del norte y este peninsular y en Canarias, por lo que se debe prestar atención a las recomendaciones publicadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en sus redes sociales.

Recomendaciones para evitar incendios forestales

Aun con la vista puesta en los incendios que acecharon los bosques españoles el pasado mes de julio, se mantiene el aviso de riesgo de incendio en prácticamente todo el país, influenciado, como era de esperar, por las altas temperaturas.

La AEMET ha publicado una guía con recomendaciones para prevenir incendios forestales durante el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, una jornada en la que se espera una gran afluencia de personas a espacios naturales. El organismo advierte de que el riesgo de incendios será "muy alto o extremo en amplias zonas" del país y hace un llamamiento a extremar la precaución.

Entre las principales recomendaciones, la AEMET pide no arrojar colillas, no encender fuego bajo ningún concepto, no dejar residuos y no aparcar sobre vegetación seca, ya que el calor del vehículo puede provocar un incendio. Asimismo, insta a respetar las restricciones de acceso a montes y espacios naturales que puedan establecer las autoridades y a seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil.

La agencia recuerda que el eclipse atraerá a miles de personas a zonas alejadas de los núcleos urbanos para disfrutar del fenómeno astronómico, por lo que insiste en que cualquier conducta negligente puede tener consecuencias graves en un contexto de altas temperaturas y vegetación muy seca.

Como apoyo a la planificación del evento, la AEMET publicará a partir del 7 de agosto un boletín meteorológico especial con información sobre la nubosidad, las temperaturas, los fenómenos meteorológicos adversos y el índice de peligro de incendios forestales, datos que podrán consultarse diariamente para elegir el mejor lugar desde el que observar el eclipse y hacerlo con seguridad.

La advertencia llega en un verano especialmente complicado para los incendios forestales. Hasta comienzos de agosto, España ha registrado 39 grandes incendios, más del triple que en el mismo periodo del año anterior, con cerca de 194.000 hectáreas afectadas, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica.