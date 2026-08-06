Dónde ver el eclipse total de 2026: los cinco mejores destinos de España

El próximo 12 de agosto, España será uno de los mejores países para contemplar el eclipse solar total que tendrá lugar alrededor de las 20:30 (hora peninsular), un fenómeno astronómico que se une a los eclipses de 2027 y 2028. Este año coincidirá con la puesta de sol y solamente la franja norte y este peninsular tendrán la suerte de apreciar este hecho excepcional.

La franja de totalidad atravesará Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y Baleares. No obstante, la duración del eclipse variará según el lugar. Con hasta 1 minuto y 44 segundos en ciudades como León y Burgos, a municipios con menor duración como Tarragona, con 1 minuto.

Aunque el eclipse total podrá contemplarse desde diversos sitios de la península, en Onda Cero detallamos a continuación las ciudades que registrarán mayor duración de este fenómeno. Cabe señalar que, si bien el eclipse se percibirá de forma parcial en otros puntos de la geografía española, este artículo se centra únicamente en los municipios donde el fenómeno será completo.

Asturias

Esta será una de las comunidades donde la totalidad será más larga, con una duración de 1 minuto y 42 segundos, y que, además, ofrecerá algunos de los mejores escenarios tanto en Oviedo como en Gijón y sus alrededores. Algunos de los lugares más destacados serán, por ejemplo, el Cabo de Peñas, rodeado de acantilados y con un horizonte completamente despejado. Otro sitio muy conocido también son los lagos de Covadonga, a una gran altitud, lo que permite ver el cielo limpio y, también, despejado. En Oviedo, otro de los lugares emblemáticos es el Monte Naranco, con unas grandes vistas panorámicas; y, también, la playa de San Lorenzo en Gijón, que permitirá observar el eclipse con el mar de fondo.

Galicia

En Lugo, que será otro de los lugares donde el eclipse total tendrá mayor duración con 1 minuto y 30 segundos, se podrá observar el fenómeno desde varios puntos. Una de las alternativas será la Muralla Romana, un Patrimonio de la Humanidad que también permitirá ver el eclipse realmente despejado.

Otra localidad en Galicia es A Coruña (con una duración de 1 minuto y 16 segundos), donde algunas de las zonas más emblemáticas como el Monte de San Pedro o distintos puntos del Paseo Marítimo, serán grandes lugares para apreciar el fenómeno astronómico, ya que, como han informado desde el ayuntamiento coruñés, el punto con mayor visibilidad, la Torre de Hércules, permanecerá cerrado por la posible masificación del lugar.

Castilla y León

Junto a Asturias, esta comunidad reunirá numerosos puntos privilegiados para ver el fenómeno. En León, donde se verá durante 1 minuto y 44 segundos, destaca uno de los mejores enclaves de la península como los miradores de la Meseta. En Palencia, con 1 minuto y 42 segundos, sobresalen el Cristo del Otero, la Meseta del Cerrato o el Monte el Viejo, lugares que ofrecen amplios horizontes. En Burgos, que también tendrá una larga duración con 1 minuto y 44 segundos, destacan el Mirador del Castillo o las llanuras de la Meseta, unos puntos de la provincia que, junto a los paisajes, permitirán disfrutar de un acontecimiento histórico. Por otro lado, en Soria, con 1 minuto y 43 segundos de duración, destacan lugares como la zona del Castillo o los Picos de Urbión.

Aragón

En la provincia de Teruel, donde el eclipse contará con una duración de 1 minuto y 34 segundos, destacan enclaves de la provincia como los miradores de Albarracín, el Centro Astronómico Galáctica, que estará abierto al público, y los altiplanos de la Sierra de Gúdar.

Por otro lado, en Zaragoza, con una duración de 1 minuto y 24 segundos, algunos puntos donde se verá el eclipse de manera favorable para apreciar el fenómeno serán las riberas del río Ebro y paisajes abiertos de los alrededores de la propia provincia. Unos lugares que permitirán seguir la totalidad del eclipse.

Islas Baleares

Tanto en Mallorca (con duración de 1 minuto y 36 segundos) como en Menorca (con duración de 1 minuto y 10 segundos) se podrá apreciar este acontecimiento histórico. En Mallorca, lugares como la Serra de Tramuntana, el Cap de Formentor o la Bahía de Palma serán algunos de los mejores puntos para ver el eclipse total. En cuanto a Menorca, el Monte Toro o, incluso, la Costa Norte combinarán unas vistas despejadas con algunos de los paisajes de ensueño.

Comunidad Valenciana

En cuanto a la Comunidad Valenciana, solamente será la provincia de Castellón la que verá el eclipse en su totalidad, ya que, desde la mitad hasta el sur, el fenómeno será parcial. La duración en esta provincia será de 1 minuto y 34 segundos y, entre los mejores lugares para verlo, será la Fortaleza del Castillo de Peñíscola, el parque natural del Desert de les Palmes o, para quienes opten por la experiencia en alta mar, las Islas Columbretes, que tendrán espacios amplios abiertos para seguir el eclipse.

Sin embargo, como con todo fenómeno que englobe la luz solar, los expertos recuerdan que nunca se debe observar directamente sin la protección homologada, ya que los daños a la vista pueden ser irreversibles. Aun así, elegir un lugar con gran visibilidad para ver este acontecimiento histórico y llegar con antelación es clave para disfrutarlo y mantener el recuerdo de haberlo presenciado.